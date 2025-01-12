Dünyanın hazinesi Necip Paşa Kütüphanesi’nde

'Dünyanın hazinesi İzmir Tire Necip Paşa Kütüphanesi'nde gizli' dersek inanın abartmış olmayız. Dünyanın dört bir yanından gelen bilim adamları paha biçilemeyen orijinal el yazması kitapları incelemek için adeta Tire'ye akın ediyor. Kitapların bir bölümünün içindeki bilgilerin bugünün modern bilimine ışık tuttuğu öne sürülüyor. Kitapların bazıların yaşı ise 9 asrı buluyor. II. Mahmut dönemi devlet adamlarından Gürcü Mehmet Necip Paşa tarafından 197 yıl önce yaptırılan kütüphanede 3 bine yakın orijinal el yazması kitap bulunuyor.

Tire'de, tarihi Necip Paşa Kütüphanesi'nin, dünya üzerinde başka eşi benzeri bulunmuyor. Kütüphanedeki orijinal el yazması kitaplara ise uzmanlar maddi değer biçemiyor.

TARİHİ KİTAPLAR

1826 yılında Tire'ye sürgün edilen ünlü tıp bilgini, tabip Şanizâde Ataullah Efendi'nin Tire'ye gelişine nezaret eden Necip Paşa, Tire İbni Melek Medresesi öğrencilerinin ağaç gölgelerinde ders çalıştığını görür ve onların buna layık olmadıklarını düşünür. Cömert kişiliği ve ilim severliliği ile tanınan Necip Paşa kütüphane yaptırmaya karar verir. Kütüphanede, Necip Paşa Vakfı'na ait toplam 671 cilt kitap mevcuttur.