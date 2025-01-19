Azın çok olduğu bir Felsefe: Minimalizm

Minimalizm, sadeleşmeyi ve hayatın her alanında, gereksiz şeyleri ortadan kaldırarak daha anlamlı şeylere odaklanmayı hedefler. Az ve öz ile yetinme anlayışıyla popüler kültüre ve tüketim toplumuna tepki olarak 20.yüzyılda ortaya çıksa da kökleri daha eskiye dayanır. Sadece daha az eşya ve daha az kıyafet değil, müzik seçiminden, ilişkilere kadar hayatın her alanında uygulanabilir bir felsefedir. Örnek olarak müzik listesinde hiç dinlenmeyenleri kaldırmak da minimalist bir yaklaşımdır.

MİNİMALİST EV

Eşya kalabalıklığı olan bir ev göz yorar ve çok kolay dağılabilir. Minimal düzenlenmiş bir ev ile dağınıklıktan kurtulup, daha az eşya ile, daha fazla huzur yakalamak mümkündür. Ev düzenini değiştirirken eşyaların işlevselliğine göre göre ayırmak ve hiç kullanılmayanları gözden çıkarmak ilk adım olabilir. Tabi ki bir evi sıradanlıktan kurtaran dekoratif eşyalardır, daha sade, kullanışlı tercihler ile hem düzenli hem de şık bir yaşam alanına sahip olmak mümkündür. Senelerdir belki giyerim diye saklanan kıyafetler kombin yaparken dolap önünde saatler harcanmasına ve dolabın kolaylıkla dağılmasına neden olabilir. Gardırobu minimalist hale getirmek için öncelikle giyilmeyenleri, bir gün giyerim diye bekletilenleri ayırmak gerekir. Sonrasında her kombine uyum sağlayacak basic ve modası geçmeyecek parçalar ile minimal ve kolay kombinler yapılabilecek bir düzen oluşturulduğunda, hem dolap önünde saatler harcamaktan, hem de karmaşıklıktan kurtulmak mümkündür. Sonuç olarak: minimalist yaşam tarzına sahip olmak hayat kolaylaştırır, eşyalara fazla anlam yüklemekten uzaklaşıldığında da hayat kalitesinin artması sürpriz olmaz.