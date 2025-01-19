Düşüncelerinize derinlik hakim

KOÇ

Aşk enerjiniz çok yüksek

Aşk konusundaki gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız. Bazı koçlar ilk kez karşılaşacakları insanlarla olan diyalaoglarda dikkatli olmalısınız. Romantizm ön planda olacak. Cazibe sınırlarınızın oldukça yüksek olması sosyal ve kariyer gelişimleri de beraberinde getirecek. Yaşadığınız aşklar size son derece normal gelirken, başkalarının dudaklarını uçurtabilecek cinsten olacaktır. Evli iseniz eşinizle son bağlarınız güçlenecek ve aranızdaki sorunları daha kolay atlatabilecek bilince varacaksınız.

BOĞA

Grup çalışmaları ilginizi çekiyor

Gruplaşmaya ihtiyacınız var. Dostlarınızın duygusal desteğinin artılarını hissedeceksiniz. Olayları kendi tarzınıza göre yorumladığınız için bazı yanlışlıklar yapabilirsiniz. Yönlendirmeye karşı olmanıza rağmen denemelisiniz. Hırslarınızda arınıp sizi netleştirecek işler yapacaksınız. Daha cesur olmalı ve size verilen sunumları iyi değerlendirmelisiniz. Nezaketin hiçbir işe yaramadığını göreceksiniz. Amaçlarınızın saptırılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bu özelliğinizi çevrenize hissettireceksiniz.

İKİZLER

Dikkat çekmeyi seviyorsunuz

Yaşantınızda hızlı gelişen olaylara karşı hedeflerinizde sapmalar görülebilir. Olaylara yaklaşım tarzınızda farklı bir renk var. Bu hafta bulunduğunuz ortamlarda değişik düşünceleriniz ve tavrınızla dikkat çekeceksiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Maddi güven ve kararlar açısından önemli bir dönem. Sosyal açıdan da destek alacağınız bu hafta eşiniz veya partneriniz de maddesel konularda size arka çıkacaktır. Sinir siteminizi korumak zorundasınız. Uykunuza dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ Aşk hayatınız gündeme geliyor

Manevi hislerinizin sizi yanıltmayacağından emin olabilirsiniz. Aşk yaşıyorsanız, bu hafta romantizm dolu günler sizi bekliyor. Sürpriz karşılaşmalara hazırlıklı olun. Bekarlar gidecekleri partilerde etraflarını iyice izlesinler. Çünkü sosyal hayatları sayesinde bir çok aşk fırsatları kapılarını çalacak. Siz popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. Sorunlarınızı çevrenizle paylaşmalısınız.

ASLAN Planlarınızı sessizce uyguluyorsunuz

Evren size hangi fırsatı sunacağınız sizden daha iyi biliyor ve mükemmel bir şekilde planlıyor. Satürn İş ve çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerektiğini hata sizden kesin sözler almak istediğinizi hatırlatıyor. Başarınız gözünüzü kamaştırmadan ailenizle ilgili görevlerinizi tam bir teslimiyetle yerine getirmeniz gerekiyor. Eğer onları ihmal etmezseniz kariyerinize zaman ayırabilir hatta daha da, mutlu olursunuz. Farkınızı çevrenize hissettiriyorsunuz. Ayak bileklerinize dikkat.

BAŞAK Dengeleriniz çok önemli

Kişisel dengelerinizi algılama gücünüzle birleştireceksiniz. Başkalarının düşüncelerinden çok kendi hisleriniz önem kazanacak.

Ortak çalışmalar, yolculuklar, idealleriniz ve yeni fikirler önem kazanacaktır... Hafta boyunca elde ettiğiniz kazançlarla ilgili yeni ve olumlu gelişmeler gündeme gelecek. Bu dönem akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız. Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. İçsel bir arınmaya ihtiyacınız var.

TERAZİ Gizli korkularınızı yenmelisiniz

Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Bu dönem dinlenmeye ve projelerinizin planlarını yapmaya ihtiyacınız var. Yine gizli ilişkiler için uygun bir dönem, fakat; kısa sürecek bu birliktelikler çok fazla mutluluk vermeyecektir.

AKREP Hedeflediğiniz konularda şanslısınız

Bu hafta, ikna kabiliyetiniz artıyor Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, içinde bulunduğunuz çevreye karşı ikna edici tavırlar sergilemeye özen gösterin. Karizmatik olmanın keyfini çıkaracaksınız. Kendinize güvenmeyi seviyorsunuz. Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Maddi konulardaki taleplerinizde kararlılık hakim olacak. Bu koşullar her zaman kişinin karşısına çıkmaz. Sezgisel yetenekleriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. .

YAY Yeteneklerinizi fark ediyorsunuz

İleriyi gören bir düşünce yapısı içinde hareket ederken, para ile ilgili ufkunuz açılıyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Hissi yetenekleriniz sizi çok daha yukarılara taşıyacak. Hayatın doğal yapılanması içinde her şeyi çok kolay çözeceksiniz. Bu hafta , uyumlu ve güzel bir yapılanmayı özleseniz de, her şeyin çok kolay gerçekleşmeyeceğini de bilmelisiniz. Gücünüzün sınırlarını biliyorsunuz.

OĞLAK Düşüncelerinizi saklamalısınız

Hafta boyunca; duygularınıza rağmen, mantığın gerektirdiği kurallar çerçevesinde davranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe koyacaksınız. Aile büyüklerinizin onaylanamayacağı ilişkiler yüzünden istenemeyen sıkıcı durumlara maruz kalabilirsiniz. Yine gizemli düşüncelerinin önem kazanacaktır. Bu dönem yanılgılar ve farklı anlaşılmalar söz konusu. Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. Düşüncelerinizi kimseyle paylaşmayın.

KOVA Küçük heyecanlar gündemde

Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda güzel bir uyum içine gireceksiniz. Yardım etme duygunuz artarken, zevklerde aşırıya kaçabilirsiniz.

Bu hafta aşk hayatınızda canlanma söz konusu. Mücadele içinde olacaksınız. Karşınıza bir çok rakipleriniz çıkacak. Partnerinizle aranızda kıskançlık kavgaları olabilir. Aşksız bekarlar için, ilginç karşılaşmalar da, sahne olacak. Birçok heyecan verici maceralar karşılarına çıkarken küçük flörtlere hayır diyemeyecekler. Sınırlarınızı çizmelisiniz. Ayak bileklerinize dikkat.

BALIK Çevrenize taviz vermiyorsunuz

Mesleki konularda sorun çıkabilir. İşinizi büyütmek istiyorsanız; yapacağınız işlerde abartıya gitmeden, doğal akışı içinde süreçleri aşmaya çalışın. Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek ve ayni zamanda onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz. Hafta sonunda kariyerinizle ilgili çok güzel bir fırsat karşınıza çıkacaktır. Çevresel faktörlerin destekleyeceği, konumlar karşınıza çıkıyor.