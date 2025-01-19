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İhracatın yıldızları ödüllendirildi

Türkiye’ye 2024 yılında 18.4 milyar dolar döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), geçen yılın ihracat rakamlarına 7.4 milyar dolarlık katkı sağlayan firmaları ödüllendirdi. EİB tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde, ülke ekonomisine yön veren firmaların temsilcileri onurlandırıldı.

ERCAN AKGÜN

Giriş Tarihi: Gazete

İhracatın yıldızları ödüllendirildi

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve birlik başkanlarının ev sahipliğinde Swissotel Büyük Efes'te gerçekleşen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de katıldı.

İhracatın yıldızları ödüllendirildi

Törenin açılışında konuşan Jak Eskinazi, EİB'nin 2024 yılındaki ihracatında 8 binden fazla firmanın emeği olduğunu belirterek, her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

İhracatın yıldızları ödüllendirildi

Geçtiğimiz yılın ihracat rakamlarını değerlendiren ve 2024'ün zor bir yıl olduğuna değinen TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise tüm olumsuzluklara rağmen yılı yüzde 2,5 artıda kapatmayı başardıklarını ve zor şartlarda elde edilen bu başarıda Egeli ihracatçıları katkısının büyük olduğunu ifade etti.

İhracatın yıldızları ödüllendirildi

Konuşmaların ardından 2024'te EİB bünyesinde en fazla ihracat yapan 57 firmaya 20 kategoride toplamda 60 ödül verildi. Törenin ardından EİB başkanları ve TİM Başkanı, kutlama pastası keserken, gecede sahne alan Aegean Band, hareketli parçalardan oluşan repertuarlarıyla konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.

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