İhracatın yıldızları ödüllendirildi

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve birlik başkanlarının ev sahipliğinde Swissotel Büyük Efes'te gerçekleşen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de katıldı.

Törenin açılışında konuşan Jak Eskinazi, EİB'nin 2024 yılındaki ihracatında 8 binden fazla firmanın emeği olduğunu belirterek, her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Geçtiğimiz yılın ihracat rakamlarını değerlendiren ve 2024'ün zor bir yıl olduğuna değinen TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise tüm olumsuzluklara rağmen yılı yüzde 2,5 artıda kapatmayı başardıklarını ve zor şartlarda elde edilen bu başarıda Egeli ihracatçıları katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından 2024'te EİB bünyesinde en fazla ihracat yapan 57 firmaya 20 kategoride toplamda 60 ödül verildi. Törenin ardından EİB başkanları ve TİM Başkanı, kutlama pastası keserken, gecede sahne alan Aegean Band, hareketli parçalardan oluşan repertuarlarıyla konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.