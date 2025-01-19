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Okudukları kitapların kahramanı oldular

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde öğrenciler, dünyaca ünlü roman kahramanlarını canlandırarak renkli bir etkinliğe imza attı.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Okudukları kitapların kahramanı oldular

Denizli Sarayköy Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri kitaplara farklı bir bakış açısı kazandırmak romanların daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdikleri bu etkinlikte Türk ve dünya edebiyatından 28 romana can ve ruh verdi.

Okudukları kitapların kahramanı oldular

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İlki okul bahçesinde gerçekleştirdikleri bu etkinliğin ikinci ayağını daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmak adına il merkezindeki alışveriş merkezine taşıdı. İlk kez bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bu etkinlik büyük ilgili gördü.

Okudukları kitapların kahramanı oldular

Öğrenciler okul idaresinin destekleri Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Fatma Odaman Kıvılcım'ın yönlendirmeleri ve kendi çabalarıyla hazırladıkları bu etkinlikte kostümlerini giydi. 39 roman kahramanını canlandırarak katılımcıları zamanda yolculuğa çıkardı.

Okudukları kitapların kahramanı oldular

Okunan romanların daha iyi anlaşılmasına analizi edilmesine yardımcı olan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Okudukları kitapların kahramanı oldular

Okul idaresi aynı zamanda bu etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde çok önemsenen okuma kültürünü genişletmek öğrenciler arasında okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla da gerçekleştirildiğini ve yapılan etkinliğe çok olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

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