Okudukları kitapların kahramanı oldular

Denizli Sarayköy Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri kitaplara farklı bir bakış açısı kazandırmak romanların daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdikleri bu etkinlikte Türk ve dünya edebiyatından 28 romana can ve ruh verdi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İlki okul bahçesinde gerçekleştirdikleri bu etkinliğin ikinci ayağını daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmak adına il merkezindeki alışveriş merkezine taşıdı. İlk kez bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bu etkinlik büyük ilgili gördü.

Öğrenciler okul idaresinin destekleri Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Fatma Odaman Kıvılcım'ın yönlendirmeleri ve kendi çabalarıyla hazırladıkları bu etkinlikte kostümlerini giydi. 39 roman kahramanını canlandırarak katılımcıları zamanda yolculuğa çıkardı.

Okunan romanların daha iyi anlaşılmasına analizi edilmesine yardımcı olan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Okul idaresi aynı zamanda bu etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde çok önemsenen okuma kültürünü genişletmek öğrenciler arasında okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla da gerçekleştirildiğini ve yapılan etkinliğe çok olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.