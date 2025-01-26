Eğlenceli ve oldukça şık: Bubble ponytail

Bazen saçlarımızın da eğlenmeye ihtiyacı olur, değil mi? Sıkıcı at kuyruğunu bir kenara bırakıyor ve "bubble ponytail" için tokalarımızı hazırlıyoruz! 'Bubble ponytail' sade bir saç modeline biraz enerji katmak isteyenler için, hem şık hem de çabasız bir şekilde havalı görünmenin sırrı olabilir. Özellikle hafta sonu planlarına, ofis stiline ya da bir doğum günü partisine kolayca uyarlanabilir.

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Bubble ponytail, yani 'kabarcık atkuyruğu', spor yaparken sizi rahat ettirecek kadar pratik ve şık bir akşam yemeği için de yeterince havalı. Gelin, bu modeli nasıl mükemmel hale getirebileceğinizi konuşalım. Saçınızı yukarıdan, kulak hizanızdan ya da ensenizden toplayarak başlayabilirsiniz. Dilerseniz daha modern bir görünüm için saçınızın ön kısmını hafif bombeli bırakabilirsiniz. Saç spreyiyle sabitlemeyi unutmayın. Saçınızı eşit aralıklara bölün ve lastik tokayla bağlayın Burada biraz yaratıcılık devreye giriyor. Parlak lastikler ya da klasik siyah tokalar... Seçim tamamen size kalmış. Eşit aralıklarla saçınızı bağlayarak o ikonik baloncuk görüntüsünü elde edin. Kabarcık atkuyruğu için 'baloncukları' şekillendirin ve sabitleyin. Tokalar arasındaki saç tutamlarını hafifçe çekip kabartarak hacim kazandırın. Saç spreyiyle sabitleyebilirsiniz. Değişik saç modelleri arayanlar için ideal bir çözüm sunan bu atkuyruğu modeli, hem Instagram güzellik gurularının favorisi hem de Pinterest panolarından çıkmış gibi bir hava yaratıyor.