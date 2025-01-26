Merhamet ve sevgi ile ilerliyoruz

KOÇ Çevrenize yardım ediyorsunuz

Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bazı kişileri olduğu gibi kabul ederseniz, bugün mutlu olacağınız olaylar sizi bekliyor. Güneş tepe evinizden yolculuklar konusunda size destek verirken iş hayatınızdaki gizli olaylara olan merakınızı arttırıyor. Çevrenizde olup bitenlere karşı, isteseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz.

Olayları kafanızda çok fazla büyütmeden, sonuçları beklemenizde yarar var. Bu hafta, doğal yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız.

BOĞA Ruhunuzda fırtınalar var

Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak. İçsel enerjinizin yüksek olduğunu biliyor ve hata yapmaktan korkuyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, ilişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz.

Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin caydırıcı davranışlarına aldırmamalısınız. Yönetici gezegeniniz Venüs ruhunuzda fırtınalar yaratıyor ve dinginlik savaşları veriyorsunuz.

İKİZLER Başarılara hazır olun

Yeni gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. İşinizi şansa bırakmama konusunda kararlısınız. Dikkatinizi sadece yapacağınız işlerde odaklaştırmalısınız. Duygusal yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut. Büyük başarılara hazır olun. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız. İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir dönem.

YENGEÇ Hassas bir dönemdesiniz

Aşırı alıngan ve hassas yapınız; size karşı yapılan küçücük hatalarda gereğinden fazla etkileniyor. Bazı iş sorunlarınızın yeniden kafanızı kurcalamanıza neden olacak. İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zaman değil. Çevresel ilişkilerinizden beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Yakın çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız. Sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmelisiniz.

ASLAN İdealleriniz çok önemli

Aklınızda sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor. Balıkta ilerleyen Venüs yaşamınızı daha da ilginç bir hale getiriyor. Özgüveninizin yüksek olduğu bir dönem ve yakın dostlarınızın güçlü desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz. Zor olanı seçmek sizin tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız. Bugün görüşeceğiniz kişilerin farklı yönleri ilginizi çekecek. Kendinizle ilgili karamsarlık söz konusu oluyor. Bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız.

BAŞAK Yoğun iletişim dönemi

Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor. Bu hafta, bazı konularda acele karar vermemelisiniz. Kişisellik konusunda engel tanımıyor ve kendinizi ifade edecek çalışmaları tercih ediyorsunuz. Duygusal ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak. Katılacağınız toplantılarda olumlu hareketlerinizle bir çok kişinin ilgisini çekmeyi başaracaksınız.

Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, çoğu kez başarınıza doğal bir katkıda bulunabiliyor.

TERAZİ Verimli bir hafta

Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimli olabiliyorsunuz. Maddesel konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Düşündüğünüz olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Özellikle kelimelerinizi kullanırken, dikkatli olmak zorundasınız. Hırslarınızla ilgili değişimlerin söz konusu. Toplumda iyi yerlerde olmak istiyor ve fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz.

AKREP Çevrenize destek veriyorsunuz

Mesleki anlamda size yarar sağlayacak bir çok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız. Çevrenizle destekleyici çalışmalar içinde olmanız, bazı avantajları da önünüze serecektir. Paylaşmanız gereken konular size olumlu bir şekilde geri dönüyor. Kendinize güveniniz olumlu. Yakın ilişki halinde bulunduğunuz insanlarla yapacağınız fikir alışverişlerinden yola çıkarak, kısa seyahatleri gündeminize alabilirsiniz.

YAY Enerjik ve girişimcisiniz

Enerjinizin yüksek oluşu nedeniyle, birçok işi bir arada yapıyor ve sonra çok yoruluyorsunuz. İş birliği içinde olacağınız kişilerin üzerinizdeki etkisine dikkat etmelisiniz. Yanılmalar söz konusu. Eski olayları gündeme getirmek için acele etmemelisiniz. Venüs ve Merkür destek vermeye devam ediyor. İçinizde yoğun duyguların oluştuğu bir hafta. Enerjinizi maddesel kişisel konulara istediğiniz gibi aktarabilecek ve girişimciliğinizi gösterebileceksiniz.

OĞLAK Özgüveniniz çok yüksek

Kendinize güveniyorsunuz. Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz. Enerjinizi olumlu kullanmalısınız. İlginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir hafta içindesiniz.

KOVA Tercihlerinizi doğru yapmalısınız

Her alanda başarılı olmanıza rağmen, tercihlerinizi beğendiğiniz konulardan yana kullanıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey, istekleriniz ve bulunduğunuz şartların uyum sağlaması konusunda ortak bir payda oluşturmanız. Akıllıca yapacağınız manevralar gereken özelliklerin alt tabanını sağlayacak. Duygularınız ve mantığınız güçlü bir kombinasyon halinde.

BALIK İyilik ve güzellik sizden yana

İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz. Güneş burcunuzda ilerliyor. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir. İşinizle ilgili yeni değişimler arzuluyorsunuz. Karar vermeden önce adımlarınızı sağlam bir şekilde hesaplamalısınız.