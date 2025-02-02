Diyabet ve beslenme

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, şeker hastalığı (diyabet) hakkında önemli bilgiler sundu. Tıp dünyasında Diabetes mellitus olarak bilinen şeker hastalığı, kan şekerinin sürekli yüksek olması ve bu durumu yönetmek için ilaç kullanımının zorunlu hale gelmesidir. Diyabetin kontrol altında tutulabilmesi için beslenme alışkanlıklarının çok büyük bir rol oynadığını vurgulayan Dr. Erten, yanlış beslenme alışkanlıklarının kan şekerinin dengesizleşmesine ve uzun vadede ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Diyabetli bireylerin, doktor ve beslenme uzmanları eşliğinde kişisel beslenme planları oluşturması gerektiğini belirten Erten, doğru beslenme alışkanlıklarının diyabetin yönetimi için temel taşlardan biri olduğunu ifade etti. Diyabetin tedavisinde beslenme önerileri, hastalığın türüne göre farklılık göstermektedir. Tip 1 diyabette, insülin tedavisiyle uyumlu bir beslenme planı uygulanırken, Tip 2 diyabette ise dengeli ve düzenli beslenme ile kan şekeri kontrol altına alınabilir.

PROTEİN ALIMI ÇOK ÖNEMLİ

Kan şekerini doğrudan etkileyen karbonhidratlar konusunda, şeker hastalarının doğru seçim yapması gerektiğini vurgulayan Dr. Erten, düşük glisemik indeksli karbonhidratların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Örnek olarak; tam tahıllar, baklagiller, lif oranı yüksek sebzeler ve düşük glisemik indeksli meyveler (elma, armut, çilek vb.) önerilmektedir. Ayrıca, şeker hastalarına protein alımının da büyük önemi olduğunu anlatan Erten, yağsız et, tavuk, balık ve yumurta gibi kaynakların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Sağlıklı yağlar arasında zeytinyağı, avokado ve kuruyemişler de önerilen besinler arasında yer alıyor. Lifli besinler, kan şekerinin ani yükselmesini engeller ve sindirimi yavaşlatır. Günlük en az 25-30 gram lif tüketimi şeker hastaları için önerilmektedir. Yüksek lif içeren besinler arasında tam tahıllar, sebzeler, baklagiller ve kuru yemişler bulunuyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dr. Erten, diyabetli bireyler için dengeli makro besin alımının, düzenli öğünlerin, rafine şekerlerden kaçınılmasının ve düzenli karbonhidrat tüketiminin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, protein kaynakları olarak yağsız et ve balık gibi besinlerin yanı sıra sağlıklı yağların da tüketilmesi gerektiğini söyledi. Yetersiz sıvı alımının kan şekerini yükseltebileceği için, şeker hastalarının gün içinde yeterli miktarda su içmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Aşırı şeker tüketimi, düzensiz öğünler, yanlış diyet trendlerine uymak ve fazla tuz tüketimi, diyabet hastalarının kaçınması gereken alışkanlıklardır. Ayrıca, lif alımının yetersiz olması ve gereksiz kalori alımı da şeker hastalığının kontrolünü zorlaştırabilir. Sonuç olarak, diyabetin yönetiminde beslenme önemli bir rol oynamaktadır. Kan şekerini kontrol altına almak ve diyabetin neden olabileceği komplikasyonları önlemek için doğru beslenme alışkanlıklarına uymak büyük önem taşır. Diyabetli bireylerin, uzman doktorlar ve beslenme uzmanlarıyla birlikte oluşturdukları bireysel beslenme planlarıyla sağlıklı bir yaşam sürmeleri mümkündür.