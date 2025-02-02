Klasik eserlerle yeni yıl konseri

İzmir Klasik Türk Sanat Müziği Korosu, Güzelyalı Kültür Merkezi'nde yeni yıl konseri gerçekleştirdi. Emekli subay İhsan Demirel yönetiminde sahneye çıkan 19 kişilik koroya, 5 kişilik orkestra eşlik etti. Esma Müjgan Çelikkol sunuculuğunda iki bölüm halinde ücretsiz olarak düzenlenen programda 24 eser seslendirildi. Sanat müziğinin ustalarına ait şarkıların yanı sıra koro şefi İhsan Demirel'in eserlerinin de yer aldığı gece için 3 aydır hazırlanan koro üyeleri, başarılı bir programa imza attı. 7 sene önce kurulan ve yılda 2 konser veren İzmir Klasik Türk Sanat Müziği Korosu, bu yılın ikinci konseri için mayıs ayında yeniden aynı salonda sahneye çıkacaklarını söyledi. Bugüne kadar binin üzerinde şarkı yazan ve değişik makamlarda 360 eseri bulunan şef İhsan Demirel, emeğe geçenlere ve izlemeye gelen konuklara teşekkür etti.