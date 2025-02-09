Kış sebze ve meyvelerini saklamanın yolları

Lezzetlerini ve tazeliklerini daha uzun süre korumak için kış meyve ve sebzelerinizi, buzdolabında depolamanızı öneririm. Eğer kışın dışarının ısısına yakın kiler gibi bir alanınız var ise, burada da sebze ve meyvelerinizi bir kaç gün muhafaza edebilirsiniz. Meyve ve sebzeler pazar ya da marketten alındıkları gibi plastik poşetleriyle buzdolabında tutmayınız. Besinler plastik poşetin üzerindeki kimyasal maddeyi emebilirler ve çürüyebilirler bu yüzden gıdaya uygun olmayan poşetlerde saklanmamalıdırlar. Sebzeleriniz ve meyveleriniz çürümemeleri ve bozulmamaları için mutlaka kuru bir şekilde buzdolabına konulmalıdır. Maydanoz, roka, dereotu, tere gibi yeşilliklerinizi bir kavanoza su doldurup, tıpkı çiçek yerleştirir gibi kavanozun içine yerleştirerek buzdolabında saklayabilirsiniz. Böylece tazeliklerini uzun süre koruyacaklardır. Hem de hoş görüntüleriyle her buzdolabını açtığınızda size gülümseyeceklerdir.

DOLAPTA MUHAFAZA EDİLMESİ GEREKENLER

Kesilmemiş bal kabağı, brokoli, karnabahar, pırasa, sarımsak, soğan, patates, lahana, kereviz, havuç, turp, pancar, elma, armut, ayva, portakal, mandalina, limon, muşmula çok sıcak olmayan oda sıcaklığında 1 haftaya kadar muhafaza edilebilir. Fakat besin değerlerini korumaları ve sağlıklı muhafaza edilmeleri için 1 haftadan sonra buzdolabında saklamanızda fayda vardır. Maydanoz, dereotu, roka, tere, ıspanak, pazı, marul, kıvırcık, kişniş, kale gibi yeşillikleri buzdolabında saklamakta fayda vardır.