Saçlardaki zıtlığın muhteşem uyumu

Saç dünyasında artık tek bir ton yeterli değil! Çift tonlu saç boyama trendi, yani "split dye," hem cesur hem de yaratıcı olmayı sevenlerin radarına girdi bile. İster punk ruhunu yaşatın, ister sofistike bir hava katın, bu trend ile sıra dışı bir çizgi tutturacaksınız. Ayrıca, şunu söylemeliyiz ki, "herkesin dikkatini çekmek" bu akımın en büyük yan etkilerinden biri. Eğer cesur stil tercihleriyle ön plana çıkmayı seven biriyseniz, "split dye" sizin için biçilmiş kaftan olabilir.

ÇİGT TONLU RENK

"Split dye", yani çift tonlu saç boyama trendi sokak stilinden kırmızı halıya kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Akım, saçınızı ikiye ayırarak her iki tarafı da farklı bir renge boyamanızı temsil ediyor. Billie Eilish ve Melanie Martinez gibi yıldızlarda gördüğümüz bu saç modeli, sosyal medyada da oldukça popüler.

HER TARZA UYGUN

Siyah-beyaz klasiklere mi hayransınız yoksa pastel pembe ve maviyle mi flört ediyorsunuz? "Split dye", her iki tarza da kolayca uyum sağlıyor. Koyu kahverengiplatin tercihleri de oldukça gözde. İki tonun etkisini tam anlamıyla yaşatmak için saç kesiminizi gözden geçirin. Orta boy bob kesimle iddialı bir görünüm yaratabilir ya da uzun ve katlı saçlarla renk geçişini vurgulayabilirsiniz. Renklerin daha doğal bir şekilde birbirine karışmasını isteyenler için ideal olan katlı saçlarda hafif dalgalarla bu etkiyi artırabilirsiniz. İki ton, iki kat bakım ister. Renklerin canlı kalması için sülfatsız şampuanları rutininize dahil edin ve nem maskelerine yatırım yapın