Soğuk günlerin dudak rengi: Sıcak çikolata

Bulutlu günlerin serin esintileriyle birlikte, makyaj dünyasında daha sıcak ve doğal tonlar ön plana çıkıyor. Kahverengi rujlar, gri günleri ısıtmak için makyaj çantanızın yeni favorileri arasında. Bu tonların popülerleşmesinde 90'ların estetiğinin de payı büyük. Gündüzden geceye her görünüme eşlik edebilen bu rengin en büyük avantajıysa farklı cilt alt tonlarına uyarlanabilir, geniş bir renk seçkisine sahip olması. İster sıcak toprak tonları, ister dramatik çikolara rengi, her makyaja ve cilde uyum sağlayan bu skaladaki hafif pembelik taşıyan ve 'milk tea' olarak adlandırılan kahvelerse sezonun favorilerinden. Kahverengi rujlarda sadece ton değil doku farklılıkları da ön plana çıkıyor. Mat ve saten bitişli kahveler daha yoğun ve sofistike bir görünüm kazandırırken parlatıcı ve balm formlarsa koyu kahveleri günlük hayata uyarlamanıza ve dolgun dudak illüzyonu yaratmanıza yardımcı oluyor.

90'LAR TRENDİ

90'LAR ve kahverengi rujlar dediğimizde 'supermodel lips' trendinden de bahsetmezsek olmaz. Koyu tonlarda dudak kalemiyle çerçevelenen ve içi bir-birkaç tonda rujla doldurulan bu görünüm sıcak kahveler ve kahve karamel tonlarla da mükemmel uyum sağlıyor.