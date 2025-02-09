Sürpriz haberlerle kafamız karışacak

KOÇ İlişkilerinizi gözden geçiriyorsunuz

Bu hafta ikili ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Daha sosyal olma gereği duymak için önünüzde bir çok neden var. Arkadaşlıkların ve dostlukların önem kazanması ve asil duygular için olmanız sizi olumlu pozisyonlara getirecek. Sosyal ilişkilerinizde bazı kopmaların söz konusu olduğu zaman işinizi şansa bırakmamayı öğrenmelisiniz. Bu hafta kesin kararlar almak için gelecek haftayı beklemelisiniz. Bazılarınızda iddialı bir tutum söz konusuyken, bazılarınız, iş hayatınızda yeniliğe ihtiyaç duyacaksınız.

BOĞA Fırsatları değerlendirmelisiniz

Hafta ortasında Merkür balık burcuna geçiyor. Ailenizle aşk hayatınızı birlikte götürmek zorundasınız. Evinizle ilgili radikal kararlar alacaksınız. İş hayatınızdaki aktivite bir çok aşk fırsatlarınız da beraberinde getirecektir. İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası. Birlikteliklerinizden fazla bir talebinizi olmamalı. Bazılarınızın aşkı tazelenecek. Bu hafta uzun süredir beklediğiniz bir çok iş fırsatları verecektir.

İKİZLER İş hayatınız hareketli

Neptün ve Satürn kariyer evinizde. İş hayatınız oldukça karmaşık bir durum alabilir. Sosyal hareketlenme size cazip gelmeye başlayacak. Yalnızsanız arkadaşlarınızın desteği ile bir ilişki içinde olacaksınız. Neptün sayesinde çekiciliğiniz artarken bir arkadaşlık aşka dönüşecektir. Mars finans evinizde size sıra dışı bir hareketlenme kazandırırken; kıskançlıklara hedef olmanıza neden olacaktır.

Bu hafta kariyerinizde değişimler görünürken, işi nedeniyle yer değiştirmeniz gerekebilir. Araştırmaya yönelik olarak iş veriminizi yükseltmeye yönelik çabalar içinde olacaksınız.

YENGEÇ Sıra dışı günler sizi bekliyor

Bu hafta, sıra dışı günler sizi bekliyor. Bazı değişimlere hazır olmalısınız. Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi yanınızda çalışan kişiler de kullanmalısınız. Duygularınızın evrensel bir sınavdan geçtiğini unutmamalısınız. Çevrenizi akıllı bir şekilde etkileyeceğiniz bir hafta. İlişkilerinizde yaratıcı ve kavrayıcı davranarak, dostluklarınızı olumlu bir enerjiye döndüreceksiniz. Bu hafta iş potansiyeliniz çok yüksek.

ASLAN Egolarınız güçleniyor

Mars bilinç altı evinizde oldukça etkili durumda. Egolarınızın güçlendiğini göreceksiniz. Bireyselliğinizi ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz.

Uzun süredir sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını hissetmeniz için bir çok neden karşınıza çıkacaktır... İş yaşamınızdaki tecrübelerinizin birikiminde oluşan yaratıcı düşünceler, yeni projelerin gündeme gelmesine neden olacak.

BAŞAK Geçmişinizi gözden geçirin

Uranüs toprak burcu Boğa'da olağanüstü durumları tetikliyor. İkilem yaşayacağınız bir hafta. Bazı Başak'lar için ayrılık kararları gündeme gelecek. Partnerinizle maddi çıkar ilişkisi yüzünden, aşk yaşantınızda problemler yaşayabilirsiniz. Bu konuda, olabildiğince soğukkanlı davranarak olayı yatıştırmak sizin elinizde. Çünkü disiplin duygusu içinde yaşadığınız için, birlikte olduğunuz kişilerin de yaşam düzenlerine karışırsınız ve maalesef titiz ve sorgulayıcısınız. Eskiye yönelik işler gündeme gelecek.

TERAZİ Projelerinize yoğunlaşmalısınız

İlişki gezegeniniz Mars kariyer koşullarınızı yeniden düzenleyerek fikirsel anlamda sizi ilginç şartları karşınıza çıkarıyor. Romantik düşlerinizin gerçekleştiğini görmek size mutluluk verecektir. Ailenize yakın arkadaşlarınızdan size sempatisi olan kişilerden evlilik teklifi alabilirsiniz. Süregelen ilişkinizde bazı olumsuz detayları yeniden gözden geçirecek ve ilişkinizi iyileştireceksiniz. Cazibe sınırlarınızın oldukça yüksek olması, sosyal ve kariyer gelişimleri de beraberinde getirecek. Bu hafta önemli projelere yoğunlaşmanız ve kendinizi daha üstün başarılara ayırmanız gerekecektir.

AKREP Fırsatlar kapınızı çalıyor

Bu hafta Venüs Koç burcunda başarılı olmanız için size birçok fırsatı birlikte sunacaktır. Uzun süredir beklediğiniz sonuçlara yaklaşmanız mümkün. Eğer, olumlu bir şekilde süregelen özel bir durumunuz varsa, bu konuda coşkularınız tavan yapacaktır. Bu hafta işinizde radikal değişimler yaşayacaksınız. Uzun süredir terfilerinizin ani bir şekilde gerçekleşmesi söz konusu. İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz... Çevrenize ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz.

YAY Aklınız çok karışık

Bu dönem karşıt finans evinizde geri giden Mars'tan önemli bir destek alacaksınız. Süregelen bir beraberliğiniz varsa eşinizin finans evinizde sorunları konuşarak gidermelisiniz. Şiddet ilişkinizi bozar unutmayınız. Yine bu dönem aşk konusunda uç noktalarda kararlar alacaksınız. Uzun süredir birlikte olduğunuz kişiyi aniden yaşamınızdan çıkarabilirsiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir dönem içindesiniz. İş gücünüzün yüksek olduğu bir hafta. Sağlam ve kalıcı çalışmalar içindesiniz. Aklınızda bir çok düşünce mevcut.

OĞLAK Sürprizler ve tepkiler bir arada

Bu hafta Merkür size olumlu etki veriyor. Aşk ile arkadaşlıkları birbirine karıştırmamaya gayret edin. Bir arkadaşınıza bu dönemde aşık olma olasılığınız çok yüksek. İş konumunuzda aktiviteler beraberinde duygusal konuları da getirecek. Diğer bir olasılık ise hiç umulmadık bir şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Sürpriz bir tanışma yapacak fakat bu arkadaş çevrenizde tepkilere neden olacaktır. Gelir kaynaklarınıza ilişkin olumlu değişimler olacak ve sizi güçlendirecek. Geçmiş yıllarınızın deneyimine dayanan konularda atılım yapacaksınız.

KOVA Çekim gücünüz yüksek seyrediyor

Çekim gücünüz çok yüksek. Girdiğiniz ortamlarda gözlerin üzerlerinize çevrilmesine alışmış olduğunuz bir gerçek. Bu hafta seyahatlerin getirdiği avantajları iyi kullanmalısınız. Süregelen bir beraberliğiniz varsa, onunla birlikte beraberliğinizi güçlendiren anlar olacak. Arkadaşlık teklifinde bulunacağınız kişi ile romantik günler sizi bekliyor. Gelirleriniz artacak, fakat tüm bu çabalar sizi de yoracak. Ortaklıklar iş ve kariyer yaşamınızda önemli bir yer alacak. Ekip çalışmalarına önem vereceksiniz. İş seyahatlerinden kazançlı döneceksiniz. Maddi konularda olabilecek inişlereçıkışlara dikkat edin.

BALIK Aşk yaşantınız renkleniyor

Bu hafta gizli duygular içindesiniz. Bugünlerde gideceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız. Yıllardır unuttuğunuz bazı olayların yeniden gündeme gelmesi, belki de, çözümlenmesi gereken olaylara yeniden ayna tutacak. Bu dönem varlıklı kişiler ilginizi çekecek. Yaşamınızı kolaylaştırıcı kişilerle birlikte olmak sizin de gururunuzu okşayacak. Sosyal kariyerinizin iş durumunuz etkilemesi sizi yukarılara taşıyacak.

Yeni çevrelere girecek ve yeni dostlarınız sayesinde önemli kapıların açıldığını göreceksiniz. Ani gelen telefonların sizi olumlu motive etmesi, yaşam heyecanlarınızı daha da arttıracak.