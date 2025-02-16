C Takımı 2 galasına yoğun ilgi gösterildi

Beyaz perdenin sevilen altılısı, C Takımı serisinin ikinci filmiyle yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 90'lı yıllarda lisede tanışan ve hayatta bir türlü dikiş tutturamayan arkadaşların maceralarını komik bir dille anlatan C Takımı 2 filminin galası büyük ilgi gördü. Soğuk havaya ve kar yağışına rağmen yaklaşık bin kişi galaya katıldı.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE VİZYONA GİRDİ

Komedi, aksiyon ve arkadaşlık bağlarının duygusal yönlerini harmanlayan film, 14 Şubat 2025'te Sevgililer Günü'nde vizyona girdi. Filmin yapımcılığını Vahdet Erdoğan üstlenirken, yönetmenliğini Özgür Bakar yapıyor. C Takımı 2'nin başrollerini yine Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu ve Sera Tokdemir paylaşıyor. Ayrıca Ömer Kurt, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım, Billur Pınar Yılmaz, Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş ve Ceren Arı gibi isimler de yani sira Kastamonulu sosyal medya fenomeni Taner Ayyıldız ve sosyal medyanın sevilen ismi Onur Sermik de filme katılan yeni isimler arasında.