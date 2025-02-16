Duyarlı olmaya özen göstermeliyiz

KOÇ Takıntılarınızdan vazgeçin

Entelektüel oluşumlar için uygun bir hafta olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız için hiçbir sebep gerekmiyor. Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Bu hafta çevrenize söz verirken dikkatli olun.

BOĞA Gizliliği tercih ediyorsunuz

Bu hafta özellikle çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyebilir. Her şeye rağmen, yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz. Bu dönem, yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.

İKİZLER Yardımsever duygularınız atakta

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir hisleriniz pekişiyor.

YENGEÇ İlişkilerinize dikkat edin

Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Yakın çevrenizi testten geçirirken, bazılarında çevresine odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız. Bu dönem çevrenize karşı istemeseniz de, tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz.

ASLAN Tavırlarınız önemli

Çevrenize takındığınız tavırlar önemli. Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz oldukça dikkat çekiyor. Kendinizle ilgili derin düşünceler içindesiniz. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermeli ve bazı şeyleri zamana bırakmalısınız.

BAŞAK Sabırsız davranmayın

Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var. Bu hafta özellikle güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız.

TERAZİ Kafanız oldukça karışık

İş çevresinde kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bu hafta sizi zorlayabilir. Kafanızın karışık olmasına rağmen birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri sizin için çok önemli. Kendi adınıza güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacak kişilerin etkisinde kalıyorsunuz. Hafta ortasına doğru gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Anlayışlı olmakta fayda var.

AKREP Herkes size hayran

Grup çalışmalar için uygun bir hafta ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Bu hafta duygusal takıntılarınızdan uzak kalarak, zamanınızı ihmal ettiğiniz sevdiklerinize ayırabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda, ve yaptığınız çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz. Çevreniz size hayranlık duyuyor.

YAY Yeni fikirlere hazırsınız

Bu hafta iş yaşamınızda çevre iletişiminiz mükemmel. Özellikle disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz. Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak. Bu hafta, hiçbir konuda acele etmeyin. Her zaman belli standart dahilinde davranarak, hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz.

OĞLAK: Sakin kalmaya devam edin

İletişim konusunda yaşadığınız sorunların altında, duygusal takıntılarınız yer alıyor. Güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyacağınız bir haftaya girdiniz. Partnerinizin de ise destek vermesini isteyebilir ve bu konuda kapris yapabilirsiniz. Belli etmiyorsunuz ama, doğanız gereği her şeyi gereksiz irdeliyorsunuz. Sakin kalmaya devam edin.

KOVA Yaratıcılığınız mükemmel

Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Bu dönem, her türlü ortamın farklı yönlerini göreceksiniz. İsteklerinizden ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz.

BALIK Temkinli olun

Çevresel ilişkilerinizi ve yakınlarınızı eleştirmek için bir çok neden ortaya çıkacaktır. Beklentilerinizin kısa sürede gerçekleşmesi için, sabırlı bir yapı sergiliyor, değerlerinize sahip çıkmayı seviyorsunuz. Bu hafta kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız.