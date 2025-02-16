Denizyolu taşımacılığı uzmanıydı her şeyden vazgeçti çiftlik kurup girişimci oldu... Aslında 36 yaşındaki İzmirli Yasemin Sezgin'in hayatını Covid-19 salgını değiştirdi desek yalan olmaz. O yıllarda hamile olduğunu öğrendikten sonra kalabalıklardan uzaklaşıp, Tire'ye yerleşen Yasemin hanım kısa sürede yakaladığı başarılarla ilgi odağı oldu. İzmir'in 'efe' ruhlu girişimcisi bir yandan ürettiği doğal hayvansal gıda ve konservelerle dikkatleri üzerine çekerken çevresindeki kadınlara da istihdam yarattı. Eşinin ailesin çiftliğini geliştirip hayvancılığa başlayan Sezgin başarı öyküsünü Yeni Asır'a anlattı.

Denizyolu taşımacığı uzmanıydınız, ne oldu da çiftçi oldunuz?

36 yaşındayım evli ve 1 çocuk annesiyim. Üniversitede lojistik yönetimi öğrenimi gördükten sonra deniz lojistiği firmalarında 5 yıl kadar önemli pozisyonlarda çalıştım. 2020 yılına kadar denizyolu taşımacılığı uzmanı olarak çok farklı bir hayat sürdüm. Sonra bir gün hamile olduğumu öğrendim.

Covid-19 salgınıyla birlikte hayatımı tümden değiştirecek radikal kararlar aldım. Hiç tereddüt etmeden son derece prestijli bir meslek olan işimden istifa edip hiç aklında yokken girişimci oldum. Şu an 5 yaşında olan oğlum Tahir Saran Sezgin'i kalabalık kent ortamında dünyaya getirmek istemedim. Eşimin ailesinin Tire'de işlettiği süt çiftliğine yerleştim. Kentin kalabalığından uzaklaşmak bana çok iyi geldi.

Mücadeleyi seviyorsunuz ama çiftçilik zor gelmedi mi?

Evet, karakter olarak mücadeleci biriyim. Eşim, Melih Sezgin'in ailesinin Tire'deki çiftliğini geliştirip hayvancılığa başlamaya karar verdiğimde zor olacağını biliyordum. Kolları sıvayıp işbaşı yaptım. İlk önce, ürettiğimiz doğal hayvansal gıda ve konservelerle dikkatleri çekmeyi başardık.

Çiftlik geliştikçe, günler ilerledikçe yöredeki kadınlara küçük çaplı da olda iş olanağı sağladım.

Yeni hayatınızda size kimler destek oldu? Gelişim hikayeniz nedir?

Girişimcilik hayallerime eşim ve ailesinin destekleriyle kısa sürede ulaştım. Hayvancılık ve doğa bana çok iyi geldi. İşletmemizde konserve ürünleri ve ilikli kemik suları üretmeye başladık. Mahallemizdeki 3 kadını yanıma alarak onları istihdam ettim. Konserve sezonunda kadın işçi sayımız 10'u geçebiliyor. Kendi markamızı yarattık. Ürünlerimizi sosyal medya hesabı ve internet sitesi üzerinden farklı şehirlere gönderebiliyoruz. Kentlerdeki insanların bu ürünlere ulaşmakta zorluk çektiğini biliyordum. Amacım, ürünlerimizi doğal yöntemlerle üretip tüketiciyle buluşturmaktı. Örneğin, Tire'nin, meşhur domatesi, patlıcanı ve kaypa biberinden yaz sezonunda konserveler hazırlıyoruz. Çevredeki küçük çiftçilerle de çalışıyoruz.

Kendinize yeni hedefler belirlediniz mi?

Tabii ki yeni hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi de Tire'nin eşsiz lezzetlerini hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmak istiyorum. Ürünlerimizde katkı ve koruyucu maddesi kullanmıyoruz. İzmir'de, ilikli kemik suyu üretiminde onaylı üç işletmeden biriyiz.

Ayrıca, ilikli kemik suyu, tarhana, erişte gibi birçok ürünümüz var. Kendimiz de çiftçiyiz, ekiyoruz, biçiyoruz. Burada kullandığımız birçok yan ürün nane, fesleğen gibi, kendi bostanımızdan çıkıyor.

DEPREMDE EVLERİ YIKILDI

Hayatınızdaki kararlarda İzmir depremi de etkili oldu mu?

Olmaz mı? 30 Ekim 2020'deki depremde evimiz yerle bir oldu. Yaşadığımız apartmanda hayatlarını kaybedenler oldu. Hatırlamak istemediğim kabus gibi günlerdi. Eşim hayatımın her döneminde bana destek oldu. Tire'ye yerleşmemizde en büyük etken onun fedekarlığıydı. Kendisi özel bir lojistik firmasında Türkiye proje müdürü olarak görev yapıyor. İşi gereği İzmir'e gidip geliyor. Oğlumu burada büyütmek ve hayatımın geri kalanını da Tire'de sürdürmek istiyorum.