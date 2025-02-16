Makyajda yeni akım: Doğal parlaklık

Son yıllarda güzellik endüstrisinde önemli bir değişim yaşanıyor. Kadınlar, makyaj uygulamalarını yeniden düşünmeye başladı ve artık "doğal parlaklık" ile "no-makeup" akımına yöneliyorlar. 2024, estetikte sadeleşmenin ve cilt bakımının ön plana çıktığı bir yıl olacağa benziyor. Artık aydınlık ve sağlıklı bir cilt, yoğun katmanlar yerine daha çok tercih ediliyor. Peki, doğal parlaklık nedir ve biz neden aşırı makyajdan vazgeçiyoruz? "Daha az, daha çoktur" felsefesi, doğal parlaklık akımının temel taşlarından biridir. Bugün, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında, influencerlar ve ünlüler, sade makyaj uygulamalarıyla karşımıza çıkıyor. Sadece bir kaç dokunuşla ciltlerini ön plana çıkaran bu yeni nesil güzellik trendi, "nomakeup" estetiğinin önünü açıyor. Artık ağır fondötenler, yoğun kapatıcılar ve kat kat ürünler yerini hafif, ciltle bütünleşen formüllere bırakıyor. Doğal parlaklık, sadece makyajla değil, aynı zamanda cilt bakımının önemine de vurgu yapıyor. 2024 yılında, sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt elde etmenin yolu, düzenli ve doğru cilt bakımından geçiyor. Temizleyici, tonik, serum ve nemlendirici gibi temel ürünlerin yanı sıra, cilt koruma ve onarıma yönelik ürünler de öne çıkıyor. Güneş koruyucu kullanımı ise artık sadece yaz ayları için değil, yılın her döneminde şart kabul ediliyor.

IŞILTILI BİR CİLT

Glowy skin, doğal parlaklığın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Cildin doğal ışıltısını ortaya çıkarmak için, hafif aydınlatıcılar ve cilt tonunu eşitleyen ürünler tercih ediliyor.