Manikür sonrası tırnak dayanıklılığını artırma yolları

Yeni manikürden çıkmış tırnaklarınız, o an için kusursuz bir görünüme sahip olabilir. Ancak sürekli oje ve asetona maruz kalan tırnaklar zamanla zayıflayabilir ve kırılgan bir hale gelebilir. Manikür güzelliğini uzun süre korumak ve tırnak dayanıklılığı artırmak için takip edilmesi gereken birkaç adım var. Bunlar arasında:

. Ojenize koruyucu katlar ekleyin,

. Asetonun gücünü azaltın,

. Tırnaklarınızı güçlendirmek için biyotin takviyesi alabilirsiniz,

. Sıcak sudan uzak durmalısınız,

. Ojenize koruyucu katlar ekleyin.

KORUYUCU BAKIM

Manikür sonrası sadece oje sürmek yeterli değildir, koruyucu bir bakım şarttır. Güçlü bir baz ve ardından sabitleme ve koruma için üst kat uygulaması yapabilirsiniz. Bu, tırnaklarınızı dış etkenlerden korurken, ojenizin de hem bozulmamasını hem de daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Sert kimyasallar içeren aseton bazlı oje çıkarıcılara veda edin. Tırnaklarınızı kurutup, zayıflatan asetonlar yerine daha doğal içerikli çıkarıcıları tercih edin. Manikürden sonra ellerinizi sıcak suya maruz bırakmak tırnaklarınızın esnekliğini kaybetmesine ve kırılmasına neden olabileceği gibi ojenizin de yapısını bozacaktır. Ojelerinizi kuruturken soğuk sudan destek alabilirsiniz. Ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirmeyi unutmayın.