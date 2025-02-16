Sessiz tehdit: Osteoporoz

Osteoporoz, kemiklerin zamanla zayıflayıp kırılgan hale gelmesine neden olan bir hastalıktır. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, bu hastalığın genellikle yaşla birlikte ilerlediğini, özellikle menopoz sonrası dönemde kadınlarda daha yaygın görüldüğünü belirtiyor. Kemik yoğunluğunun azalması, kemiklerin daha kolay kırılmasına yol açar. Kalça, omurga ve bilek gibi bölgelerde kırık riski önemli ölçüde artar. Dr. N. Vedat Erten, osteoporozun birden fazla nedene dayandığını söylüyor. Bunlar arasında yaşlanma, hormon değişiklikleri, beslenme eksiklikleri, fiziksel aktivite eksikliği, genetik faktörler, sigara ve alkol kullanımı ile bazı hastalıklar yer alıyor. Özellikle yaş ilerledikçe kemik yapımının yavaşladığını ve kemik kaybının arttığını belirten Dr. Erten, kadınlarda menopoz sonrası östrojen seviyelerinin düşmesinin kemik kaybını hızlandırdığını ifade ediyor.

Erkeklerde ise testosteron seviyesinin düşmesi osteoporoz riskini artırabiliyor. Ayrıca, kalsiyum ve D vitamini eksikliklerinin kemik sağlığını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLER

Dr. Erten, osteoporoz riski taşıyan kişileri şöyle sıralıyor:

. 65 yaş üstü kadınlar ve 70 yaş üstü erkekler

. Menopoz sonrası kadınlar (özellikle risk faktörleri varsa)

. Kemik kırığı geçmişi olanlar

. Ailede osteoporoz öyküsü bulunanlar

. Sigara içenler ve aşırı alkol tüketenler

. Kortizon gibi kemik yoğunluğunu azaltan ilaçları uzun süre kullananlar Bu grupta yer alan bireylerin düzenli olarak kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmaları gerektiğini belirten Dr. Erten, erken teşhisin önemli olduğunu vurguluyor.

Dr. Erten, osteoporozdan korunmak için alınabilecek önlemler hakkında şu önerilerde bulunuyor:

Dengeli Beslenme: Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin besinler tüketmek kemik sağlığını destekler. Dr. Erten, özellikle süt, yoğurt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler ve balık gibi besinlerin kemik sağlığına faydalı olduğunu söylüyor.

Düzenli Egzersiz: Ağırlık taşıyan egzersizler (yürüyüş, koşu, dans, direnç egzersizleri) kemik yoğunluğunu artırabilir.

Güneş Işığı: D vitaminini vücutta sentezlemek için güneş ışığından faydalanmak çok önemlidir. Dr. Erten, günde 15-20 dakika güneş ışığı almanın faydalı olduğunu belirtiyor.

Sigara ve Alkolü Bırakmak: Sigara içmenin kemik yapımını yavaşlattığını ve aşırı alkol tüketiminin kemik kaybını hızlandırdığını söyleyen Dr. Erten, bu alışkanlıklardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü: Risk grubundaki kişilerin düzenli kemik taramalarını yaptırmaları erken teşhis için

önemlidir.