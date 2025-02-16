Yoga cildi makyajı ile ışıltı katın

Hayatınızda bir defa dahi olsa yoga yaptıysanız yoga sonrası içsel dinginliğinizin cildinize nasıl ışıltı olarak yansıdığını deneyimlemişsiniz demektir. Bu görünümü yoga yapmadan da edinmek isteyenleri ilgilendirecek yepyeni bir makyaj tekniği ortaya çıkmış durumda: Yoga cildi. Yoga cildi makyajı doğal ve canlı bir görünümü vadediyor. Üstelik uygulaması kolay ve hızlı. Bu görünümü oluşturmak için öncelikle normal cilt bakım ürünlerinizi uygulamanız gerekiyor. Daha sonra makyaj uygulamasına geçmeden önce ürünleri emmesi için cildinize beş dakikalık bir zaman tanıyın. Ardından makyaja bazınızı sürerek başlayın. Daha sonra bir damla likit aydınlatıcı, bir damla yüz yağı ve dilediğiniz miktarda fondöteni karıştırın. Kuru bir cilde sahipseniz bu karışıma bir miktar nemlendirici de ekleyebilirsiniz. Karışımı parmaklarınızla ve ellerinizle cildinize masaj yaparak yedirin.

NEMLİ GÖRÜNÜM

Ellerinizle doğal bir şekilde yüzünüze uyguladığınız bu basınç yoga sonrası hafif kırmızı ve canlı görünümü yakalamanızı sağlayacak. Gözaltlarınızda koyu halkalar varsa bu alanlara kapatıcı uygulayabilirsiniz. Herhangi bir pudra kullanmamaya çalışın, böylece nemli ve parıltılı görünümü muhafaza edebilirsiniz.