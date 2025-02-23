Bu bahar gözlerinizde ‘çiçekler’ açacak

Teraryum göz makyajının en belirgin özelliği, göz kapağını ve çevresini minyatür bir doğal dünyaya dönüştürmek. Çiçekler, yapraklar, doğal taşlar ve renkli topraklar gibi elementler kullanılarak göz çevresi bir sanat eseri gibi şekillendiriliyor. Yani, aslında gözleriniz birer mini teraryuma dönüşüyor. Bu makyajda kullanılan renk paletleri genellikle doğanın renklerine yakın tonlar: yeşiller, kahverengiler, toprak tonları, altın ve gümüş gibi metaller. Bunun yanı sıra, parıltılı ve ışıltılı detaylar da gözleri canlandırıyor ve daha fazla derinlik katıyor.

OLDUKÇA POPÜLER

Teraryum göz makyajı, özellikle cesur ve yaratıcı makyajları sevenler için mükemmel bir seçenek. Bu trend, sıradanlıktan uzaklaşmak isteyen, farklı ve özgün görünmek isteyen kişilere hitap ediyor. Özel etkinlikler, festivaller veya gece makyajlarında ideal olan bu stil, aynı zamanda sosyal medyada dikkat çekici bir etki yaratır. Bu trend, birçok ünlü makyaj sanatçısı ve influencer tarafından sosyal medya platformlarda popüler hale geldi.

Teraryum göz makyajını denemek isteyenler, bu hesaplarda yaratıcı örnekler ve adım adım uygulama videolarına ulaşabilirler. Doğanın güzelliklerine olan ilgi, günümüzde sadece moda dünyasında değil, sanat ve makyaj dünyasında da kendini gösteriyor.

ADIM ADIM UYGULAMA

1. Zemin Renk Seçimi: Teraryum göz makyajı için göz kapağını belirginleştiren doğal tonlar seçilmelidir. Bej, zeytin yeşili veya toprak tonları bu makyajın temelini oluşturur. Hafif mat bir far ile göz kapağına taban rengi uygulanabilir. 2. Doğal Detaylar: Göz kapağına, alt kirpik diplerine veya kaş altına minik çiçek figürleri, yaprak desenleri veya simli topraklar eklemek, gözleri adeta bir teraryum gibi gösterecektir. Bunlar genellikle makyajdan sonra yerleştirilen, suya dayanıklı ve uzun süre kalıcı olan dekoratif taşlar ya da ince simlerden yapılır.