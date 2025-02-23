Cengiz Bozkurt’un ilk kitap heyecanı

Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, okurları sevdikleri yazarlar ve eserleriyle buluşturmaya devam ediyor. Gelenekselleşmiş yazarokur buluşmaları kapsamında D&R, bu kez Leyla ile Mecnun, Kuru Otlar Üstüne, Jet Sosyete gibi birçok popüler dizi ve filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt'u ağırlıyor. Bozkurt, hayatın her köşesinden bir noktaya değindiği ilk kitabı "Ben Gülüyor Muyum?"u 26 Şubat Çarşamba günü saat 17:00'de D&R Kanyon mağazasında sevenleri için imzalayacak. İlk kez D&R'da okurlarıyla buluşacak olan Bozkurt, kitaba ilişkin soruları cevaplayacağı keyifli bir söyleşi de gerçekleştirecek.

KİTAP HAKKINDA

Dünya dönüyor, yıllar geçiyor, hayat bildiği gibi geliyor. Cengiz Bozkurt hayatı kendi üslubuyla karşılıyor. Biraz ciddi, biraz mizahi ama hep sevdiğiniz gibi. Bu dünyanın yükü hepimize ağır fakat onunki iki kat fazla sanki. Gün oluyor başkası yerine dertleniyor, gün oluyor başkası yerine utanıyor. Haklı eleştirilerini yaparken özeleştirisini vermeyi de ihmal etmiyor. Hayatın bin penceresi varsa binini de açıp bir de oradan bakıyor Cengiz Bozkurt.