‘En elit kesim bile Müslüm dinliyor’

Yaklaşık 30 yıldır müziğin içinde olan Selim Han, yeni şarkısı "Lütfen" için tanıtım gecesi düzenledi. Sevgililer Günü'ne uygun bir proje olduğu için eseri 14 Şubat'ta çıkarmaya karar veren Han, parçanın hem aranjörlüğünü hem de klip yönetmenliğini Cemal Yüktaşıyan namıdiğer Çılgın Cemal'in yaptığını dile getirdi. Çılgın Cemal'in paradan çok sanata ve dostluğa önem veren biri olduğunu söyleyen deneyimli şarkıcı, "Kendisiyle 5 senedir çalışıyoruz. Daha önce çıkardığım 'Eyvallah' parçasının aranjesi ve klip yönetmenliği yine ona aitti. İşindeki başarısından ziyade karakterini sevdiğim bir kişi. Bu saatten sonra da başkasıyla çalışacağımı düşünmüyorum. Ben nefes aldığım sürece benim kardeşim, dostumdur" dedi.

'HERKESE GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Parçanın ortaya çıkışını da anlatan Han, "Bir sabah uyandığımda birden sözleri dilime dolandı. Telefon başucumdaydı ve hemen şarkıyı telefona okuyup kayıt ettim" dedi. 'Lütfen' şarkısını ilk duyduğunda çok hoşuna gittiğini belirten Çılgın Cemal ise "Parçanın acayip bir enerjisi var" yorumunu yaptı. Selim Han'ın duygusal biri olduğunu ve onun duygu dünyasını yansıtan çok şarkısı bulunduğunu belirten Cemal Yüktaşıyan, "Kendisiyle ilk tanıştığımızda sesini ve yorumunu çok beğendim. Sahne enerjisi de hayli başarılıydı. O yüzden birlikte bir şeyler yapalım istedim. Bence İzmir'in arabesk piyasasında bir boşluk var ve bu boşluğu Selim Han'ın doldurabileceğini düşünüyorum" dedi. Türkiye'de herkesin arabeske ilgisi olduğunu söyleyen Selim Han ise "Bizim insanlarımızın ruhu arabesk. En elit kesim bile gizli gizli Müslüm Gürses dinliyor. Arabesk sahnelerinin sadece İstanbul'la sınırlı olmadığını, İzmir'de de profesyonel ölçekte yapılabildiğini herkese göstermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.