Kocagürlü çocuklar Fransız seyyahlara Fransız kalmadılar

Fransa'dan dünya turu yapmak üzere yola çıkan Fransız uyruklu 3 genç, rastgele uğradığı Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kocagür Köyü'nde hayatları boyunca unutamayacakları bir gün geçirdi. Aynı dili konuşamamalarına rağmen Fransız gençlerle Türk çocuklar arasındaki samimi diyalog görenleri şaşırttı. Kocagürlü çocuklar birlikte top oynayıp yemek yedikleri Fransızları Cuma namazına bile götürdü.

CUMA NAMAZI KILDILAR

Emile Petit (23), Tom Battle (22), Tomas Rowe (22) adlı Fransa uyruklu 3 genç, dünya turu yapmak üzere yola çıktı. Türkiye gezisi kapsamında yolları Aydın'dan geçen Fransız gençler, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde bulunan bölgenin en renkli köylerinden biri olan Kocagür Köyü'ne düştü. Köy muhtarı Orhan Akrancı tarafından köy okulunda ağırlanan Fransız gençler, köyün çocukları ile birlikte top oynayıp eğlendi. Çocuklardan Roman oyunları da öğrenen Fransız gençlerin daha sonra köyün çocukları ile Cuma namazına gittiğini belirten Köy Muhtarı Orhan Akrancı, "Bizim çocuklar Fransız gençlere uyum sağlayınca Fransız misafirler de bizim çocuklarla Cuma namazına gitti. Renkli bir gün yaşandı. Aynı dili konuşamasak da çok iyi anlaştık" diyerek Fransız misafirlere Türk misafirperverliği sergilediklerini belirtti.