Yeşil sahalara kadın dokunuşu

Son yıllarda birçok sektörde aktif rol üstlenen kadınlar, Aydın'da futbol sahalarında da kendilerini gösteriyor. Yıldızspor Spor Okulu'nda Kulüp Müdürü Ebru Şen ve antrenörler Gamze Aksu, İmren Koç, Gökçe Kulaksız ve Fatma İrem Güder, 7 ile 12 yaş arasındaki yaklaşık 250 çocuğun futbol eğitimi almasını sağlıyor. Futbol dünyasında varlık gösteren kadın antrenörler, yalnızca teknik bilgileriyle değil, disiplinli ve özverili çalışmalarıyla da fark yaratıyor. Çocukların gelişimine katkı sunan bu antrenörler, kadınların sporda daha fazla yer alması için de ilham kaynağı oluyor. Türk futboluna katkı sunmaktan gurur duyduklarını belirten kadın antrenörler, "Futbola olan sevgimiz ve tutkumuzla bu yolda ilerliyoruz. Kadınlar her alanda başarılı olabilir. Yeter ki inansınlar ve cesaretle yollarına devam etsinler" ifadelerini kullandı.

'VELİLERİMİZ ÇOK MEMNUN'

Yıldızspor'da 7 yıldır Spor Okulu Sorumlusu ve Kulüp Müdürü olarak görev yapan 27 yaşındaki Ebru Şen, "İncirliova Spor Lisesi'nde okudum ve ardından Adnan Menderes Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazandım. Üniversitemin ilk yılında Yıldızspor'da göreve başladım. Kendimi geliştirmek için Yıldızspor'da göreve başladım. Kulübümü çok seviyorum" dedi. Aileler ve çocuklardan çok iyi tepkiler aldıklarını belirten Şen, "Ailelerimiz ve çocuklarımız, ilk başta bize yaklaşmakta çekiniyorlar ancak sonra bizim burada ortaya koyduğumuz emeği gördüklerinde bu durum ortadan kalkıyor. Velilerimiz, bizden çok memnun. Bunu bize söylüyorlar. Kadın antrenörler olarak görev yapmamız velilerimizi ve çocuklarımızı da memnun ediyor. Çünkü biz burada bir aile ortamı oluşturduk. Annelik iç güdüsüyle çocuklarımıza yaklaşıyoruz. Beslenmeden tutun sosyal yaşantısına kadar çocuklarımızı sürekli takip ediyoruz. Kulübümüzün profesyonel bir şekilde yönetilmesi işimizi daha da kolaylaştırıyor. Kulüp Başkanı Kaya Özcan'a bize sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kadınların her sektörde yer alması gerektiğini vurgulayan Şen, "Kadınlar her işi başarır. Yeter ki kendilerine güvensinler" şeklinde konuştu.

'BU BÜYÜK BİR TUTKU'

Antrenör Gökçe Kulaksız, "Lisede futsal oynayarak futbolla tanıştım. 4-5 sene futbol oynadım. Ardından antrenör olarak devam etmek istedim ve Yıldızspor'da görevime başladım. Burası, çocuklarımızın futbola adım attığı ilk yer. Biz burada kendilerine gerekli bilgi ve becerileri aktarıyoruz. Çocuklarımız A Takım'a yükseldiklerinde bizim için bir gurur oluyor. Futbolu sadece iş olarak görmüyorum. Benim için bir tutku. Futbolculuğu da antrenörlüğü de çok severek yaptım ve yapıyorum. Futbol futboldur, kadın erkek diye ayrılmaz. Futbolun olduğu her yerde antrenörlük yaparım." diye konuştu. Kadın antrenörlerden 27 yaşındaki Fatma İrem Güder, "Bir yıldır bu işin içindeyim. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Futbolu ve çocukları çok seviyorum. İşimi keyif alarak yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARLA ÇOCUK OLUYORUZ'

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Yöneticiliği Bölümü'nde eğitim gördüğünü kaydeden kadın antrenörlerden 21 yaşındaki Gamze Aksu, "Futbola olan ilgim ortaokul yıllarımda mahallemde başladı. Lisede okul takımında oynadım. Oynamaktan ise öğretmekten daha çok keyif alıyorum. Oynayan herkes yönetemez. Kadınlar olarak daha titiz çalıştığımızı düşünüyorum. Çocuklarımıza sadece futbol değil, burada toplum içerisinde nasıl davranılması gerektiğini de öğretiyoruz. Veliler, bizi ilk gördüğünde şaşırıyorlar ancak sonra duruma alışıyorlar. Çocuklarımızdan ve velilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Çünkü kendileri de izleyip görüyorlar. Benim burada ilk senem. Yaptığım işten çok keyif alıyorum, çocuklarımız da çok keyif alıyor. Huzurlu hissediyorlar. Çocuklarla çocuk oluyoruz" ifadelerini kullandı.