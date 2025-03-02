İzmir Fashion Week’te adeta tasarımlar yarıştı

Her yıl moda severlerin buluşma noktası haline gelen İzmir Fashion Week- IFW (İzmir Moda Haftası) 11. yılında muhteşem defileleriyle hem tasarımcılara hem de konuklara renkli bir hafta yaşattı. 4 gün boyunca düzenlenen 12 defilede İzmir modasına yön veren tasarımcılar Yiğit Eryendi, Burak Çiçek, Meltem Aybar, Zeynep Olgun, Taner Tabaklı, Meriç Sefer, Melisa Yılmaz, Nazlı Terzioğlu ve Yelda Alatekin'in yeni sezon koleksiyonlarının yanı sıra İzmir Olgunlaşma Enstitüsü öğrencilerinin hazırladığı "Türk Dokumaları" defilesi de sergilendi.

KALABALIK BİR KADRO

IFW Kurucusu Akif Örük'ün koreografisinde gerçekleşen organizasyonda ünlü modeller Didem Soydan, Ece Begüm Yücetan, Buse İskenderoğlu ve Yüksel Ak'ın yanı sıra İzmir ve İstanbul'dan kalabalık bir manken kadrosu görev aldı.

Birbirinden şık tasarımların adeta yarıştığı etkinlikte yer alan sahne sunumları ve görsel efektler, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Bazı modacılara gösterilen yoğun ilgi nedeniyle salonda oturacak yer kalmazken, konukların bir kısmı defileleri ayakta izlemeye çalıştı. Dördüncü günün sonunda verilen partide, mankenler ve sponsorlar doyasıya dans edip stres attı.