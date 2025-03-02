Tarih yeniden sahneye çıkıyor: Laodikya Antik Tiyatrosu

Denizli'deki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ndeki antik tiyatro, depremlerle yıkılmasının ardından yapılan restorasyon çalışmaları ile eski haline kavuşturuldu. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, bu restorasyonun, dünya tarihindeki uluslararası standartlara uygunluğu ve orijinalliğinin yüzde 90'ını koruyarak gerçekleştirilmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Laodikya Antik Kenti'ndeki tiyatro, milattan önce 2. yüzyılda inşa edilmiş ve Helenistik Roma döneminde kültürel etkinliklerin yapıldığı bir merkez olarak kullanılmıştı. Ancak, milattan sonra 5. yüzyılda Hristiyanlığın yayılmasıyla kullanılmaz hale geldi. 15 bin kişilik kapasiteye sahip bu tiyatro, zamanla büyük depremler sonucu tamamen yıkıldı. Antik Kent'in batısında, Pamukkale travertenleri manzaralı tiyatro, İncil'de adı geçen ve kutsal kabul edilen yedi kiliseden birinin yakınlarında yer alıyor. 2019 yılında Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in liderliğindeki ekip tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarına, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı da maddi destek sağladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla, 2.200 yıl önce inşa edilen tiyatro, depremlerle yıkılmasından sonra tekrar ayağa kaldırılarak eski ihtişamına kavuşturuldu. PROF. Dr. Celal Şimşek, restorasyon süreci hakkında şunları kaydetti: "Pamukkale Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına 21 yıldır kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Batı Tiyatrosu, bu kentin Helenistik döneminin ilk tiyatrosu olmasıyla büyük bir öneme sahip.

RESTORASYON ÇALIŞMASI

Tiyatro, milattan önce 2. yüzyılda inşa edilmiştir ve sonrasında gerçekleşen büyük depremlerle yıkılmış, her seferinde yeniden yapılmıştır. 494 yılındaki büyük depremde büyük hasar görmüştür.

2019 yılında başlattığımız restorasyon çalışmaları ile 96 metre çapındaki tiyatronun oturma basamaklarını yeniden yaparak, orijinaline yakın bir şekilde tamamladık. Bu restorasyon, dünya çapında önemli bir örnek teşkil etmektedir." Prof. Dr. Şimşek, yaptığı araştırmalar sonucu tiyatronun sadece erken dönem bir tiyatro olmadığını, aynı zamanda bir devlet tiyatrosu olarak kullanıldığını da ortaya koyduklarını belirtti. "Buradaki yazıtlarda, tiyatronun kamuya açık etkinlikler düzenlendiği ve halk için birçok ücretsiz gösteri yapıldığı bilgisi yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında sahne binasındaki restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Oturma basamaklarının restorasyonunun ardından, sahne bölümündeki tonozlu alan ve podyumlar üzerinde de restorasyon işlemlerine başladık. Bu süreci titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.