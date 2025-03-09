Deneyimli işletmeci yeni yaşını kutladı

İzmir eğlence hayatının sayılı bayan patronlarından Ferzat Kozan için geçtiğimiz hafta kendi mekanında yaşgünü partisi düzenlendi. 10 yıldır eğlence sektöründe işletmecilik yapan Kozan, yeni yaşını dostları ve sevenlerinin yanı sıra solist ve DJ arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Saat 21.00'da başlayan ve 03.00'a kadar süren partide mekanın solistleri Serdar Uslu, Adem Erkeker ve Nevra, arka arkaya sahnede şarkı söylerken, DJ'ler Cem Dayı ve Mete Mangır da temposu yüksek parçalarla gecenin nabzını yüksek tuttu.

DOYASIYA EĞLENDİ

Sahneye çıkan solistler, şarkılarını Caner Şimşek Orkestrası eşliğinde söyledi. Arkadaşlarından yaş günü hediyeleri alan Kozan, sevdikleriyle doyasıya eğlenceli bir gün geçirdi. Deneyimli işletmeci, partinin ilerleyen saatlerinde kendisi için hazırlatılan doğum günü pastasının mumlarını üfleyip kesmeden önce daha fazla başarı ve bol kazanç dileğinde bulundu.