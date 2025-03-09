Yaş aldıkça kilo vermek zorlaşıyor

Yaşlandıkça kilo vermek neden zorlaşıyor, hiç düşündünüz mü? Gençken metabolizmanız adeta bir hız treniyken, zamanla neden yavaşlıyor? Eskiden rahatlıkla kilo verebilirken, artık aynı yöntemlerle bile tartıda hareket görmemenizin arkasında hangi biyolojik ve yaşam tarzı değişiklikleri yatıyor? Bu soruların cevapları, yaşlanma sürecinin getirdiği doğal dönüşümlerde gizli. Kas kütlesinin azalması, hormon seviyelerindeki dalgalanmalar, metabolizmanın yavaşlaması, iş hayatının getirdiği hareketsizlik ve yaşam tarzındaki büyük değişimler, kilo kontrolünü her geçen yıl biraz daha zorlaştırıyor. Ancak bu durum kaçınılmaz bir kader değil! Yaşlanmanın kilo üzerindeki etkilerini anlamak ve buna karşı doğru adımları atmak, sağlıklı bir bedeni korumanın anahtarı.

KASLAR SESSİZCE TERK EDİYOR

30 yaşına bastığınız andan itibaren vücudunuzda istemediğiniz bir değişim başlıyor: Sarkopeni! Yani yaşa bağlı kas kaybı... Her 10 yılda bir, vücudunuzdaki yağsız kas kütlesinin %3 ila %8'i ortadan kayboluyor. Peki bu neden önemli? Çünkü kaslar, dinlenirken bile yağdan daha fazla kalori yakıyor! Şimdi bir düşünelim: Eğer kaslarınızı kaybediyorsanız, metabolizmanız da yavaşlıyor ve vücudunuz daha az kalori yakmaya başlıyor. Haliyle, gençken yiyip içtiklerinizi aynı miktarda tüketmeye devam ederseniz, o kilolar da "Merhaba, ben geldim!" diye kapınızı çalıyor.