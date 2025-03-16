Büyük değişime hazır mıyız!

KOÇ Finans evinizde sürprizler var

Satürn ve Neptün Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Merkür ve Venüs burcunuzda geri gidiyor. Duygusal güvene ihtiyacını olduğu bir dönem içindesiniz. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız. Finans konularında yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut. Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz.

BOĞA Kendinizi baştan yaratıyorsunuz

Kova'da Plüton ve Balık'taki Satürn sizi çevrenizle ilişkilerinize yeni bir boyut getiriyor. Kendi gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız gündeme geliyor. Fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunuyor kimseye şans vermiyorsunuz. Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Hassas anlar yaşayabileceğiniz günlerdesiniz.

İKİZLER Mesleğinizde zirveyi zorluyorsunuz

Satürn kariyer evinizde ilerlemeye devam ediyor. Venüs ve Merkür retrosuna dikkat etmelisiniz. Mesleğinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Yüksek hedefleriniz var. Planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek.

YENGEÇ Yeni iş tekliflerine hazırlıklı olun

Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, Satürn sizi olgunlaştıracak. Çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yeniliklere karşı direnç gösteriyorsunuz. Bazı alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bağlantılarınız doğru ilerliyor.

ASLAN Özlemlerinize kavuşuyorsunuz

Satürn karşıt finans evinizde, Plüton ise karşıt evinizde ilerliyor. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir dönem. Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız, bütçenizi yeniden gözden geçirin ve unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. Kazançlarınızı arttıracak yeni bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedenleriniz var. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz.

BAŞAK İlişki sınavları gündemde

Ay Satürn karşıt evinizde ilerliyor. Plüton çalışma evinizde ilerliyor. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Kendinizi ve mesleki olaylarınızı sorgularken; biraz da geçmiş hayallerinizi yeniden irdeleyecek, karşınıza çıkan ve gözünüzden kaçan fırsatları tekrar değerlendireceksiniz. Mesleğinizi yapmanıza engel olan şartları yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel yeteneklerinizin fark edilmesi ve ön plana çıkabilmeniz için geçmiş imkanlarınız tekrar gündeme gelecektir.

TERAZİ Sezgileriniz artıyor

Satürn sağlık ve ruhsal evinizde ilerliyor. Merkür ve Venüs karşıt evinizde retro yapıyor. Plüton aşk ve sosyal evinizde ilerliyor. Gündelik hayatınızda olaylar sınavdan geçecek. Beklediğiniz haberler olumlu bir şekilde size ulaşıyor. Ruhsal gelişiminiz için, duygusal konulara gereksiniminiz var. Akıllı kişilerle yapacağınız fikir alışverişinden karlı çıkacağınız için, sezgileriniz sizi yanıltmayacak. Tanışacağınız kişilerin fikirlerinden etkilenmeniz mümkün. Gizli olaylardan uzak kalmak sizi olumlu kılacaktır. Gelişiminiz için bir çok fırsatlar çıkacaktır. Aklınızı doğru kullanıyorsunuz. Yükselişler söz konusu.

AKREP Değişim ve dönüşüm zamanı

Sosyal yaşamınızdaki olayları testten geçirmenin tam zamanı. Duygularınızın kafanızı karıştırmasına izin vermemeli ve bazı olayları içinizden yargılamalısınız. Bu hafta tüm enerjinizi maddesel konularınıza ayıracaksınız. Başlatacağınız işlerin planlarını şimdiden yapmaya başladınız bile. Kişiliğinizi güçlendirecek ve egonuzu ortaya çıkaracak işler peşindesiniz. Her kafadan bir ses çıkabilir ve sizi yönlendirmeye kalkabilirler. Planlarınızı gizli yapmalısınız. Değişime hazırsınız.

YAY Çevrenizi sınavdan geçiriyorsunuz

Satürn aile ve yuva evinizde ilerliyor. Plüton iletişim evinizde ilerliyor. Hedefleriniz yüksek fakat egonuzu doğru kullanmalısınız. Şimdiye kadar açığa vurmadığınız düşüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız kişileri uzaklaştırma pahasına ifade etmeye başlayabilirsiniz. Kendi düşünceleriniz doğrultusunda koşullarınızı yaratmaya çalışırken, bulunduğunuz ortamlarda ön planda olma gayretleri içinde çaba sarf edeceksiniz. Çevrenize karşı nazik olmalısınız. Venüs ve Merkür retroda. Eski duygularınızı gözden geçirmelisiniz.

Sağlığınıza daha fazla önem verin.

OĞLAK Aşk hayatınızda sürprizler var

Satürn iletişim evinizde ilerliyor. Plüton finans evinize geçti. İlginç karşılaşmalara hazır olun. Gireceğiniz ortamlarda ani gelişen olaylar olacak. Sosyal ilişkilerinizin temellerini sağlam bir şekilde kurmalısınız.. Sosyal hayatınızın yoğun olmasından dolayı karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkileneceksiniz. İleri yaşlarda olanlar, evlilik konusunda önemli bir fırsat yakalayabilirler. Bulunduğunuz alanlarda ön plana çıkacaksınız. Çevrenizdekilere sevgiyle yaklaşıyor olmanız, sizi farklı kılabilir. Venüs ve Merkür retro yapıyor. Çevrenizi testten geçiriyorsunuz.

KOVA Tasarruf yapma zamanı

Satürn finans evinizde Plüton kişisel evinizde. Değişime hazır olun. Daha kurumsal ve mantıklı işlere yöneleceksiniz. Ailevi konularda duygusal hareket ettiğinizi siz de fark ediyor fakat önleyemediğiniz hisleriniz yüzünden, öfkeli ve hatalı davranıyorsunuz. Evinizle ilgili olumlu planlarınızı yaşama geçirmek için önemli günlerdesiniz. Yuvanızı ilgilendiren maddesel konularda temkinli davranacaksınız.

Venüs ve Merkür retro yapıyor. Sizinle aynı fikirde olmayanların sizi eleştirmesine izin vermediğiniz sürece problem olmayacağını bilmelisiniz. Deneyimlerinize güvenmelisiniz.

BALIK İletişiminiz güçleniyor

Venüs ve Merkür finans evinizde geri gidiyor. Plüton bilinçaltınızı değiştiriyor. İlişkileriniz sağlamlaştırırken, yakın kan bağı olduğunuz kişilerle ilgili ihmal ettiğiniz konularda size sorun yaratıyor. Bu dönemde deneyimlerinizden yararlanacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Dostlarınız ve yakın çevrenizi testten geçirirken, gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz.