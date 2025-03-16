Dünyamız kirleniyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki ciddi etkilerine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Erten'e göre hava kirliliği, sanayi faaliyetleri, fosil yakıt kullanımı, tarım uygulamaları ve doğal olaylar (orman yangınları, volkanik patlamalar) nedeniyle atmosferde biriken zararlı gazlar, partikül maddeler (PM2.5 ve PM10), ağır metaller ve kimyasal bileşiklerden kaynaklanıyor. Bu durumun başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere, kalp-damar rahatsızlıkları, kanserojen etkiler, bağışıklık sistemi zayıflığı ve nörolojik problemler gibi birçok hastalığa yol açtığını vurgulayan Dr. Erten, özellikle astım, KOAH, bronşit, hipertansiyon, kalp krizi, inme ve akciğer kanseri gibi kronik hastalıkların hava kirliliği nedeniyle tetiklendiğini ifade etti. Hava yoluyla bulaşan viral, bakteriyel ve mantar kökenli hastalıklara da değinen Dr. Erten, COVID-19, grip (İnfluenza A, B, C), soğuk algınlığı, kızamık, suçiçeği gibi viral hastalıkların; tüberküloz, boğmaca ve difteri gibi bakteriyel hastalıkların; aspergilloz ve histoplazmoz gibi mantar hastalıklarının solunum yoluyla kolayca yayıldığını belirtti. Dr. Erten, çöl tozlarının Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan rüzgarlarla taşındığını, lodosun ise Türkiye'ye sıcak ve nemli hava getiren bir rüzgar türü olduğunu belirtti. Bu hava olaylarının taşıdığı partiküllerin sağlık üzerinde ciddi etkiler yarattığını söyleyen Dr. Erten, bu durumun astım ataklarını artırabileceğini, KOAH ve bronşit gibi hastalıkları tetikleyebileceğini, göz tahrişine, konjonktivite, kalpdamar hastalıkları riskinde artışa, alerjik reaksiyonlara, bağışıklık sistemi zayıflığına, baş ağrılarına, migren ataklarına, tansiyon dalgalanmalarına, solunum zorluklarına, depresyona ve huzursuzluk hissine neden olabileceğini belirtti. Sağlık üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için alınabilecek önlemleri sıralayan Dr. Erten, hava kirliliğinden korunma adına N95 ve FFP2/FFP3 maskelerin kullanılması, HEPA filtreli hava temizleyicilerle iç mekan hava kalitesinin artırılması, yeşil alanların artırılması, fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi ve araç kullanımının azaltılması gerektiğini belirtti. Hava yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak içinse grip, COVID-19, kızamık ve tüberküloz gibi hastalıklara karşı aşı yaptırmanın, el hijyenine dikkat etmenin, kapalı alanları iyi havalandırmanın, hasta kişilerle temastan kaçınmanın ve bağışıklık sistemini dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli egzersizle güçlendirmenin önemini vurguladı.

SU VE DENİZLER

Denizlerde biriken ağır metaller, mikroplastikler, petrol atıkları, kimyasal kirleticiler ve atık suların insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini ifade eden Dr. Erten, bu kirliliğin deniz ürünleri yoluyla ağır metal zehirlenmelerine (cıva, kurşun, arsenik), hormonal Ramazan ayında da egzersiz yapabilirsiniz! Yapay zeka ve LUDDITLER Ramazan ayı, bedensel ve manevi arınmanın ön plana çıktığı özel bir dönemdir. Oruç tutarken, uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle fiziksel aktiviteyi düzenlemek ve dikkatli yapmak önemlidir bozukluklara, bağışıklık sistemi problemlerine, hepatit A, kolera, bağırsak enfeksiyonları, astım ve akciğer hastalıklarına, egzama ve mantar enfeksiyonları gibi cilt hastalıklarına neden olabileceğini belirtti.