Hindistan’ın batık şehri: Dwarka

Dwarka, Hindu mitolojisinde Tanrı Krishna'nın kurduğu şehrin başkenti olarak bilinir. Dwarka'nın en ünlü yapısı, hiç şüphesiz Dwarkadhish Tapınağı'dır. Gomti Nehri ile Umman Denizi'nin kesiştiği noktada yükselen bu tapınak, 2.500 yıldan daha eski bir tarihe sahiptir. Karmaşık oymaları, devasa sütunları ve dini önemi ile ziyaretçileri kendine hayran bırakan bu tapınak, antik Dwarka şehrinin simgelerinden biridir. Efsaneye göre, Krishna, Mathura'daki zulümden kaçarak batıya, günümüz Gujarat'ına yerleşmiş ve burada muhteşem bir şehir inşa etmiştir. Bu şehir o kadar görkemliydi ki, altın ve değerli taşlarla süslenmiş, surlarla çevrili bir cennet gibiydi. Ancak Krishna'nın yeryüzünden ayrılmasıyla birlikte, şehir de su altında kalmış. Peki, bu sadece bir efsane mi, yoksa gerçekten su altında bir şehir mi yatıyor?

KALINTILAR

1963 yılında başlayan arkeolojik kazılar ve 1979- 1980 yılları arasında gerçekleştirilen detaylı su altı keşifleri, deniz seviyesinin yükselmesiyle gömülen antik Dwarka'nın varlığını kanıtlıyor. Bulunan kalıntılar arasında taş bloklar, sütunlar ve hatta eski kale duvarlarının temelleri mevcut! Bazı raporlar, bu antik şehrin yaklaşık 84 km boyunca uzandığını bile iddia ediyor. Şaşırtıcı, değil mi? Ancak zaman çizelgesi hâlâ tartışmalı. Kazılar, MÖ 3000 ile 1500 yılları arasına ait eserler ortaya çıkarırken, bazı uzmanlar bu yapıları Orta Çağ'a tarihlendiriyor. Kesin olan tek şey, Dwarka'nın gerçekten bir zamanlar büyük ve görkemli bir şehir olduğu! Hindu mitolojisine göre, Krishna dünyayı terk ettiğinde, Dwarka da onunla birlikte sular altında kalmıştır. Çok büyük bir şehir, aniden okyanusun derinliklerine mi gömüldü? Yoksa doğanın yavaş ama kaçınılmaz etkisiyle zamanla mı battı? Kim bilir! Ama bir gerçek var ki, günümüzde dalış yapanlar, bu kayıp şehrin izlerini su altında görebiliyorlar.

ZİYARET TARİHLERİ

Bu gizemli şehri keşfetmek için modern Dwarka'yı ziyaret edebilirsiniz. En yakın havaalanı 110 km uzaklıktaki Porbandar'dır ve şehir merkezine trenle ulaşım mümkündür. En iyi ziyaret zamanı? Kesinlikle kasım ile şubat arası! Ama eğer Krishna'nın doğum günü kutlamalarına (Janmashtami) tanık olmak isterseniz, Ağustos'ta gitmenizi öneririz. Denizaltı Dwarka'yı görmek mi istiyorsunuz? O zaman tüplü dalış için Beyt Dwarka'ya gitmelisiniz!

TAPINAKLARI İLE ÜNLÜ

Dwarka, sadece su altı şehriyle değil, aynı zamanda birçok tapınak ve doğal güzelliğiyle de ünlüdür. Hanuman, Vishnu, Shiva ve Lakshmi Narayan gibi tanrılara adanmış tapınaklar, ruhani bir yolculuğa çıkmak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Ayrıca, Dwarka Plajı'nın huzurlu atmosferi ile deniz fenerinden izlenen muhteşem manzara, ziyaretçileri büyülemektedir. Belki de Dwarka, Krishna'nın efsanevi şehriydi.

Belki de büyük bir medeniyetin sulara gömülen sessiz çığlığı... Ama kesin olan bir şey var ki, denizin altında keşfedilmeyi bekleyen bir tarih yatıyor!