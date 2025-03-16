Makyajda yeni trend:Türk lokumu

Son zamanlarda, Türkan Şoray'ın ikonik göz makyajı Turkish Delight (Türk Lokumu) adıyla, dünya çapında viral oldu. Peki, bu makyaj akımı nedir ve nasıl popüler oldu? Türkan Şoray'ın göz makyajı, Yeşilçam'ın en dikkat çeken ve ilham verici güzellik unsurlarından biri diyebiliriz. Sürme ile belirginleştirilen gözler, uzun kirpikler, belirgin kaşlar ve kırmızımsı dudaklar, Şoray'ın özdeşleşmiş makyajını oluşturuyor. Bu makyaj, Şoray'ın karakteristik zarif ve güçlü görünümünü tamamlıyor.

TÜRKAN ŞORAY İMZASI

Türk Lokumu makyaj akımının öncüsü, elbette Türkan Şoray'dır. Ancak, bu makyajın viral hale gelmesinde sosyal medya platformlarında tanınan influencer'lar ve içerik üreticileri de büyük rol oynuyor. Danielle Marcan, bu makyajı ilk büyük kitlelere tanıtan isimlerden birisi oldu. Türkan Şoray'ın bu ikonik göz makyajı, son zamanlarda sosyal medyada büyük bir ilgi görmeye başladı. Sosyal medyada Turkish Delight makyajı olarak adlandırılan bu akım, dünya çapında hızla yayıldı. Marcan, yaptığı Turkish Delight makyajı videosu ile dikkat çekti ve takipçileri tarafından büyük beğeni aldı.

BELİRGİN GÖZLER

Turkish Delight makyajının temel özellikleri, uzun ve belirgin kirpikler, gözlere uygulanan siyah veya kahverengi sürme, ve kırmızımsı dudaklardır. Kaşlar, doğal hatlarına sadık kalınarak ve hafifçe belirginleştirilerek şekillendirilir. Bu makyaj, aynı zamanda cilt tonuna uygun fondöten ve hafifçe vurgulanan elmacık kemikleriyle tamamlanır. Gözler özellikle vurgulandığı için, makyajda göz kalemi ve eyeliner kullanımı çok önemlidir. Şoray'ın makyajını doğru bir şekilde uygulamak, gözlerin büyüklüğünü ve ifadesini ön plana çıkarır.