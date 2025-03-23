Çin’den gelen makyaj trendi: Douyin

Paris'in cool makyaj stilleri, Milano'nun sofistike dokunuşları, Seul'ün porselen cilt trendleri... Ve şimdi Çin'den gelen bir rüzgr var: Douyin makyajı. Yani Çin'in sosyal medyası diyebileceğimiz Douyin'de popülerleşen bu stil, yüzü daha büyük, gözleri daha büyük, dudakları daha dolgun göstermeyi ve genel olarak 'doll' bir duruş sunmayı amaçlıyor. Ama bunu öyle aşırı kontürlerle, abartılı ürünlerle değil; ince dokunuşlarla yapıyor. Hadi adım adım gidelim. Çünkü bu trend, sosyal medyada üç saniyede anlatılsa da uygulamada küçük ama önemli detaylar var.

PORSELEN TEN

Mat fondötenleri unutun. Douyin makyajında nemli, bebeksi ve aydınlık bir cilt hedefleniyor. O yüzden, nem bombası bir baz kullanın. Cam gibi bir cilt, filtre gibi bir bazla başlar. Sonrasında hafif ama kapatıcı bir fondöten seçin. Maske gibi değil, ikinci bir cilt gibi dursun. Nihayetinde aydınlatıcıyı stratejik kullanmalısınız. Burun kemiği, elmacık kemikleri ve çene ortası hafifçe parlamalı. Douyin makyajının en güçlü noktası büyük görünen gözler. Ama bunu sert eyeliner'larla değil, daha "soft" bir geçişle yapıyorlar. Göz kapağınızın ortasını ve alt kirpik dibinizi ışıltılı farla aydınlatın. Dış köşeye yumuşak bir gölge verin. Bu gölge keskin olmamalı, dumanlı gibi olmalı. Eyeliner yerine kahverengi bir far kullanarak gözleri uzatın. Aynı şekilde göz altınıza da bir çizgi çekin. Takma kirpik kullanacaksanız daha doğal bir efekt için bireysel demetler tercih edin. Uzunluk yerine hacim önemli.

DOLGUN BİR EFEKT

Bu makyajda dudaklar geniş, dolgun ama doğal görünüyor. Bunun için, dudak çevresine hafif bir gölge ekleyin. Rujunuzu içten dışa yayın. "Blurred" efekt veren rujlar bu akıma çok uygun. Üst dudağın ortasına bir dokunuşla parlatıcı ekleyin. Ama tüm dudağı parlatmak yerine sadece merkezi aydınlatın. Douyin makyajı, allığı hafifçe burun üstüne ve yanakların yüksek noktalarına uygulamayı seviyor. Sanki dışarıda üşümüşsünüz gibi bir efekt! İpucu: Şeftali ve pembe tonlarını karıştırarak daha doğal bir sonuç alabilirsiniz. Allığı çok yanlara kaydırmayın, yoğunluğu yüzünüzün ortasında toplayın.