İzmir’de kötü alışkanlıklara karşı balıkçılık eğitimi

İZMİR'İN Selçuk ilçesinde 25 yıldır olta balıkçılığı yapan Mehmet Aytaş (49), çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kendisi gibi olta balıkçılığı yapan arkadaşlarıyla gönüllü balıkçılık eğitimi için bir araya geldi. Aytaş, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için arkadaşlarıyla 2023 yılında 'Pamucak Surf Casting' adında bir oluşum kurdu. Aytaş ve olta balıkçılığı yapan arkadaşları, ilk olarak ilçedeki çocuklara ve gençlere bu alanda eğitim vermeye başladı. Çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan ve gönüllü olarak verdikleri eğitimleri duyuran oluşuma, farklı şehirlerde yaşayan çocuklar ve gençlerin yanı sıra her yaştan vatandaş da katılım gösterdi. İki kişi ile başladığı bu etkinlikte katılımcı sayısının 158'e çıktığını belirten Aytaş, "Bu işi yapan bir grup arkadaşımın desteğiyle 2 yıl önce ile kurduğumuz Pamucak Surf Casting ile gençlere gönüllük esasına dayalı çağrıda bunduk. Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yanı sıra hobi edinmelerini de amaçladık.

'UZAK TUTMAK İSTEDİK'

DAHA sonra sadece çocuklar ve gençler değil aileler, kadın, erkek ya da küçük büyük demeden heves eden herkes gelmeye başladı. Zaman zaman yarışmalar düzenliyoruz. Herkes müsaitlik durumuna göre gelip katılıyor. Olta balıkçılığa dair eğitimler veriyoruz. Amacımız sadece balık tutmayı öğretmek değil, doğa sevgisini de aşılamak. Sadece İzmir'den değil şehir dışında da ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Günübirlik eğitimlerimize katılıyorlar. Bazı katılımcılar bizimle kamp yapıyor. Çocuklar geleceğimiz özellikle onlara destek vermeye çalışıyoruz" dedi. İlkokuldan itibaren olta balıkçılığı ile ilgilendiğini ifade eden gönüllülerden İsmail Altan (41), "Ağabeyimle okul çıkışı balık tutmaya giderdik ve saz kamışını keserek olta yapıp balık tutardık. Dolasıyla bu mesleğe çocukluğumdan beri devam ediyorum. Balık tutmaya dair bilgileri ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorum ve 91 bin aboneye ulaştım. Bu mecralardan balık tutmanın yollarını göstermeye çalışıyorum. Gençlerimizin, uyuşturucudan telefona kadar tüm bağımlılıklardan ve birçok kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bir şeyler yapmak istedik. Bu şekilde başladığımız projemiz aslında sosyal medyada ve diğer mecralarda duyuldu. Çocukları ya da eşleri için gelen aileler var. Biz aileleri, gençleri, kadınları teşvik etmek adına bu etkinliklere başladık ve sosyal medyada duyurduk. Bu aktivitenin en güzel yanı ise yaş ve cinsiyet sınırının olmaması" diye konuştu.

Olta balıkçılığı yapan gönüllülerden Tayfun Buldan (28) ise "Profesyonel olarak olta balıkçılığıyla ilgileniyorum. Balık tutma yarışmalarına katılıyorum. Çeşitli yarışmalarda birinciliklerim var. Bu oluşumda gönüllülük esasıyla bir araya geldik. Gençlerimizin kafelerde vakit geçirmesi yerine hobi edinmelerini istedik. Zaman zaman yarışmalar da düzenliyoruz. 11 Mayıs'ta düzenleyeceğimiz balık tutma yarışmasından elde edeceğimiz gelirle Selçuk ilçesinde yaşayan SMA hastası çocuklarımıza destek olacağız" dedi. Bursa'da yaşayan ve olta balıkçılık eğitimine katılmak için İzmir'in Selçuk ilçesine gelen Serdar Kızılkurt (47), "İsmail Altan'ın videolarını izlerken heveslenerek ailecek bu oluşumun içine girdik. Zaman zaman kampa gelip katılıyoruz. 15 yaşındaki kızım Elif ve 5 yaşındaki oğlum Abdulkadir'i de internet ve telefon bağımlılığından uzak tutmak istiyorum. Bu nedenle sık sık gelmeye çalışıyoruz" diye konuştu.