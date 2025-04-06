Saç dökülmesinin acısız ve ağrısız çözümü mümkün

Almanya'da aldığı eğitimler ve yaptığı araştırmalarla saç sağlığı alanında önemli bir sistem geliştiren Nurgül Çeviker, Türkiye'de ve Avrupa'da ses getiren bir yeniliğe imza attı. Özellikle kellik, saçkıran, egzama ve sedef gibi saç ve saç derisi sorunlarına yönelik geliştirdiği yöntem, ameliyatsız ve acısız bir şekilde saçların yeniden çıkmasını sağlıyor. 10 yılı aşkın süredir saç sağlığı üzerine çalışmalar yapan Çeviker, geliştirdiği devrim niteliğindeki bu yöntemle, 3 ila 6 ay gibi bir sürede tamamen doğal saç çıkışını garanti ediyor. Üstelik bu yöntem, her bütçeye uygun şekilde tasarlanarak geniş bir kitleye hitap ediyor.

DÜNYAYA İHRACAT

Kendi markasını oluşturarak sektöre hızlı bir giriş yapan Nurgül Çeviker, Türkiye ve Avrupa'ya ürün ihracatına da başladı. Ankara Bilkent'te nezih bir ofiste hizmet veren Çeviker, hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen misafirlerine saç sağlığı konusunda çözümler sunuyor.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Özellikle kellik tedavisinde sunduğu yenilikçi yaklaşım büyük ilgi görüyor. Uygulamanın ardından 15-20 gün içerisinde belirgin saç çıkışı gözlemlenirken, beslenen saç kökleri sağlıklı bir şekilde uzuyor ve dökülme problemi yaşanmıyor. Çeviker'in bu yeni yöntemi, saç kaybı yaşayan binlerce insan için umut ışığı olacak gibi görünüyor.