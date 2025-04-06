Sorumluluk duygumuz güçleniyor

KOÇ: Riskler konusunda temkinli olun

Dostlarınızı ve çevrenizi sınamak ve önemli fırsatları için tam zamanı. Düşünüyor ve yaşama geçiriyorsunuz. Değişik duygularla hareket edeceksiniz. Her türlü hareketin altında değişik anlamlar arayacak ve tatmin olma duygusu içinde yaşayacaksınız. Siz dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz. Riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz.

BOĞA: Duygularınızda mantık önemli

Olaylara, sıkı bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konuların başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. Partnerinizle birlikte vereceğiniz kararlar önemli. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda gösterdiğiniz çaba sonuç veriyor. Üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. İletişim konusunda oldukça başarılısınız. Israrcı olmazsanız sorun kalmayacak.

İKİZLER Kendinizi kolay ifade edeceksiniz

Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde, birçok problemlerin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu unutmayın. Kaygıları bir kenara bırakmalısınız.

YENGEÇ Geçmiş kırgınlıklarınızı unutun

Partnerinizle iş birliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi. Bazı alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Geçmişe teslim olmamalısınız.

ASLAN Grup çalışmaları sizi bekliyor

Bütçenizi aşmama konusunda dikkatli olmalısınız. Grup çalışmaları gibi aktiviteler, kişisel tatminleriniz doğrultusunda etkinlikler içinde olacaksınız. Eğer esnek davranmazsanız, zıt düşüncelerinizden farklı tepkiler alarak, olması gereken durumların pozisyonları bozulacaktır.

Karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmeniz gerekebilir. Titiz çalışmak ve gerekeni en ince ayrıntısına kadar yerine getirmek istiyorsunuz.

Bu arada, kesinlikle partnerinizin fikrini de kulak ardı etmeyin.

BAŞAK Romantik günler içindesiniz

Bulunduğunuz ortamlarda karşınıza oldukça cazip kişiler çıkacaktır. Bazılarından etkileneceksiniz. Her zamanki çekiciliğinizi belirgin bir şekilde ilişkilerinize yansıtacaksınız. Yine gizli ilişkiler için uygun bir dönem değil ve sürecek bu birliktelikler çok fazla mutluluk vermeyecektir. Aynı grupta tanışarak düşünce bazında anlaştığınız kişiyle sizi bir anda saracak duygu dalgalanmaları içine girebilirsiniz, dikkatli olun. Romantizm dolu saatler sizi bekliyor. Bazı sorunlar çıkabilir.

TERAZİ Şans sizden yana

Bu hafta koşulları istediğiniz gibi şekillendirmeye devam etmelisiniz. Şans ve yükseliş sizden yana. Derin araştırma gereken konularda kendinizi ispat edeceksiniz. Hafta ortasında sosyal ilişkilerinizin seyrini maddi kazançlara döndürebilirsiniz. Çevrenizdeki olayları lehinize kolayca çevireceksiniz. İnsanlara yardım etme duygunuz harekete geçerek, toplumda misyonu olan kuruluşlarda görev yapacaksınız. Yaptığınız işlerin size huzur vereceği günlerdesiniz. ilişkilerinizde gücü tercih edeceksiniz.

AKREP Kendinize güveniyorsunuz

Bu hafta özellikle yaşamınızın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Artık fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, aşk kaçamaklarına da hazırlanmalısınız. Tanıştığınız kişilere dikkat edin. Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Oysa, enerji yüklü ve güçlü bir potansiyele sahipsiniz. Kendinize güvenmelisiniz. Üstelik çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.

YAY Tenkit edilmek istemiyorsunuz

Tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek, Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacaktır. Yapabileceğiniz en güzel şey, sizi mutlu edecek ortamlarda bulunmaktır. Yaşadığınız dengesizliklerden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, aşırıya kaçmadan temkinli davranışları tercih etmelisiniz. Bu hafta kariyerinizle ilgili yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız, çevrenizi doğru kullanmalısınız. Kırıcı davranmakla bazı fırsatları kaçırabilirsiniz.

OĞLAK Alınganlığınız artıyor

Bu hafta planlarınız uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz. Aşk ve duygusal ilişkilerinizde seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bu dönem, alınganlığınız artacak. İlle de mantık derseniz, çok şey kaybedersiniz unutmayın. Çalışma hayatınızı disiplinli götürmeye devam ediyorsunuz. Çevre ilişkilerinizde sorunlarınızı fazla abartmayın.

KOVA Israrcı olmaktan kaçınmalısınız

Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor. Doğru kararlar almak bu sizin elinizde. Katılacağınız sosyal aktivitelerdeki hoş sohbetleriniz iş hayatınıza katkısı olacak ve beklediğiniz birçok teklif bu tür toplantılarda karşınıza çıkacak. İyimser yönlerinizi kullanarak amacınıza kolayca ulaşacaksınız. İlişkilerinizde karamsarlık yaşamak istemiyorsanız, bu hafta kararlarınız verirken, çevrenizin fikrinizi alamaya dikkat etmelisiniz. Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin.

BALIK Geçmişi özlüyorsunuz

Geçmişi özlemek güzeldir. Hele eski bir aşk karşınıza çıktığı zaman kalbinizin kıpır kıpır olması olağandır. Dengelerinizi korumak zorunda olduğunuzun farkında olarak, yenilikler ve hedefleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Ne istediğinizi biliyor ve çevrenizden etkilenmeden kişisel hareket ediyorsunuz. Başkalarının değil, sizin ne istediğiniz önemli. İlişkilerinizde sezgilerinizin sizi yanıltabileceğini düşünerek olayları doğru algılamaya çalışmalısınız. Dikkat çekiyorsunuz.