Ciltteki kolajeni artırmak mümkün

Sağlıklı bir cilt yapısının en önemli bileşenlerinden olan kolajen, yaşın ilerlemesiyle birlikte azalmaya başlar. Özellikle güneş ışınları, çevresel etkenler ve bazı alışkanlıklar ciltteki kolajen kaybını hızlandırır. Peki cildimizdeki kolajeni artırmak için ne yapmalıyız? Birlikte bakalım. Beslenme ve kolajen ilişkisi arasında güçlü bir bağ var. Öyle ki, sağlıksız ve kötü beslenme alışkanlıkları kolajen kaybını hızlandırırken, sağlıklı beslenmek ve özellikle kolajen üretimini destekleyen besinleri günlük beslenme rutinimize eklemek kolajen üretimini destekler.

DOĞRU ÜRÜNLER

RETİNOL: Retinol, hücreleri yenileme özelliğiyle yaşlanma karşıtı etki gösterir, kolajen üretimini arttır ve cilde daha parlak bir görünüm kazandırır.

PEPTİTLER: Peptitler, ciltteki kolajen ve elastin üretimini artırır ve cildi sıkılaştırır. Aynı zamanda ciltteki kırışıklıkların ve çizgilerin görünümünü azaltır.

ALOA VERA: Aloa vera da ciltteki kolajen üretimini arttır. Aynı zamanda bazı cilt hastalıklarının tedavisinde etkili olduğu bilinir.

C VİTAMİNİ İÇEREN ÜRÜNLER: C vitamini içeren cilt bakım ürünleri, antioksidan etkileriyle ciltte var olan kolajeni korur ve yeni kolajen üretimini destekler.

UYKU DÜZENİ

Uyku sırasında vücutta daha fazla büyüme hormonu salgılanır. Cilt böylece daha canlı, parlak ve genç görünür. Düzenli uyku sonucu kanda miktarı artan büyüme hormonu ise kolajen ve elastin liflerinin üretimini hızlandırır ve cilde doğal bir nem kazandırır. Düzenli egzersiz yapmak vücutta kolajen miktarının artmasında önemli rol oynar. Aynı zamanda vücuttaki toksinlerin daha iyi atılmasını sağlar. Egzersizle birlikte kilo kontrolü sağladığı için cilt yaşlanması da yavaşlar.