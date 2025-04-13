Dünyanın en tehlikeli peyniri: Casu Marzu

Casu Marzu, İtalya'nın Sardinya Adası'nın geleneksel peyniri fiore sardonun bir tür "evrim geçirmiş" hali. İşin sırrı, Piophila casei adı verilen zıpkın sineklerinde yatıyor. Bu sinekler, peynirin üzerine yumurtalarını bırakıyor. Yumurtalardan çıkan kurtçuklar, peynirin içinde bir tür "kimyasal devrim" gerçekleştiriyor. Peynirin proteinlerini sindirerek onu yumuşak, kremsi ve neredeyse akışkan bir hale getiriyorlar. Peynirciler, bu "canlı" peynirin üst kısmını açıp, içindeki kremamsı lezzeti kaşıkla alıyor. Kurtçuklar, peynirin açılmasıyla birlikte adeta bir "kaçış planı" yapıyor ve etrafta zıplamaya başlıyor. Bazı Sardinyalılar, bu kurtçukları peynirle birlikte yemeyi tercih ederken, bazıları ise onları bir santrifüjden geçirip "sakinleştiriyor." Casu Marzu'nun tadı, yoğun ve baharatlı bir lezzet sunuyor. Ancak bu lezzet, biraz cesaret gerektiriyor. Çünkü peynirin içindeki kurtçuklar, bağırsaklarınızda hayatta kalıp, miyazis adı verilen bir enfeksiyona neden olabilir. Casu Marzu, İtalyan hükümeti tarafından 1962'den beri yasaklı. Nedeni ise oldukça basit: parazitlerle dolu bir yiyeceğin tüketimi, sağlık açısından riskli görülüyor. Ancak bu yasak, Sardinyalıları durdurmaya yetmiyor. Yüzyıllardır bu peyniri tüketen adalılar, onu bir gelenek ve kültürel miras olarak görüyor.

GAYRİRESMİ SATIŞ

İlginç bir şekilde, Casu Marzu sadece bir geleneksel lezzet değil, aynı zamanda gıdanın geleceği hakkında da ipuçları veriyor. Avrupa Birliği, böceklerin tüketimini inceleyen ve teşvik eden projeler üzerinde çalışıyor. Böceklerin yüksek protein içeriği ve düşük karbon ayak izi, onları sürdürülebilir bir gıda kaynağı haline getiriyor. Belki de Casu Marzu, gelecekte sofralarımızda daha sık yer alacak bir lezzetin habercisi! Eğer Sardinya'ya yolunuz düşerse ve maceraya açıksanız, Casu Marzu'yu bulmanız mümkün. Ancak bunun için biraz "yerel bağlantılar" gerekiyor. Çünkü bu peynir, resmi olarak satılmıyor