Duygu yüklü bir hafta içindeyiz

KOÇ: Değişim istiyorsunuz

Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Bu hafta değişim yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Olaylara duygusal bir derinlikte bakmak isterken, çalışmalarınızı bu yönde yoğunlaştıracaksınız. Amir durumunda olan kişilerle uyum içinde çalışmalar sergileyeceksiniz. Sistemli ve kararlı yönleriniz ortaya çıkıyor. İç disiplininiz mükemmel.

BOĞA: Derin düşünüyorsunuz

İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Bu hafta sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da, hatalarını sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçmişteki tercübelerinizi örnek almalısınız. Karamsar düşünerek olayların yönünü saptırmamalısınız. İlişkilerinizi sorgulamak adına başkalarını baskı altına almamalısınız. Siz üzerine gittikçe, onlar kendini savunmak zorunda kalıyor. Bu tür çelişkiler karşılıklı yıpranmaya neden olabileceği için kendinizi kontrol etmek zorundasınız.

İKİZLER: Güven arıyorsunuz

Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacını olduğu bir dönem içindesiniz. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız. Finans konularında yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut... Aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz. İnce hesaplar peşinde koşarken, detaylar sizin için önemli olacak. Girişimciliğiniz takdir görmesine rağmen, yüklendiğiniz misyon kolay bir iş değil. İşinizle ilgili kuruntularınızın nedeni, içsel güvensizliğinizden kaynaklanıyor.

YENGEÇ: Tenkitten kaçınmalısınız

Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce düşünmeli ve kendi isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Yaptığınız hataların altında sizin yanlış yargılarınız var. Katılacağınız toplantılarda duygularınızı sezgilerinizle birleştirerek sonuca varmalısınız. Kendinize güveniyor, yaratıcılığınızı ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Fiziksel enerjinizin yüksek olması, her anlamda sizi farklı kılacak. İnatçı yapınızı daha da körükleyecek olayların ortasında bulunuyorsunuz. Çevrenizde çalışan insanların sizinle aynı potansiyele sahip olmaları mümkün değil. İçinde bulunduğunuz ortamlardaki gelişmelerle ilgili olarak sürekli hata arayarak bir sonuca varamazsınız.

ASLAN: Kendinizi yargılamayın

Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Ailenizin eski olayları yeniden gündeme gelebilir ve sizin inatçı tavırlarınız karşısında, sevdikleriniz üzebilirler. Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz fakat kinci yönlerinizi törpülemelisiniz. Kendi düşüncelerini savunan biri olarak, uğraşılarınızla ilgili tavizler vermeyeceksiniz. Hızlı düşünmenize rağmen duygusal korkularınız yüzünden bazı tereddütlerinizde artış söz konusu. Aşkta güven ihtiyacınız var. Partnerinizin size yaklaşımları sıcak bile olsa, algılama konusunda yanlış hareket ediyorsunuz. Zorlandığınız zaman bocalamanız mümkün.

BAŞAK: Alınganlık göstermeyin

Karşılaştığınız olaylar karşısında alıngan bir tablo ile yaklaşabilirsiniz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu hafta, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Çalıştığınız yerde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Duygusal karmaşalardan uzak kalmalısınız. Sizin desteğiniz onlara güç verecektir. Birlikte iş yaptığınız kişilerin organizasyon yetenekleri sayesinde başarı olasılığınız artıyor. Yönetilmekten hoşlanmadığınız için ortak çalışmalarınızda girişimci fakat paylaşımcı insanları tercih ediyorsunuz. Maddi olanaklarınızı genişletmek amacıyla başlatacağınız projelerinizde ağır fakat emin adımlar atmaya çalışın.

TERAZİ: Detaylara takılmayın

Bu hafta bilinçaltınız çok yoğun. Özellikle alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir. Sevdiklerinizin huzuru sizin için takıntı halini almış. Geçmişten gelen olayların muhasebesini yapabilirsiniz. Çevreniz adına verdiğiniz kararlar onlar tarafından yanlış anlaşılabilir. Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek.

AKREP: Sosyal hayatınız canlanıyor

Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde, birçok problemlerinizin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz. Birtakım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor. Sıra dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız.

YAY: Kaygılarınıza takılmayın

Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yeniliklere karşı direnç gösteriyorsunuz. Bazı alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Değerlerinizin farkındasınız. Duygusal konularda her şey sizin istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşünceleri sizin istediğiniz netliğe kavuşmayacak olması sizi takıntılı yapabilir. Bu dönem kısa vade çözümleri unutmalısınız. Olayları akışına bıraktığınız zaman her şeyin daha açık ve sade olduğunu göreceksiniz. Acele etmeyin.

OĞLAK: Aklınıza güveniyorsunuz

Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Manevi hislerinizin sizi yanıltmayacağından emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda değişik düşünceleriniz ve tavrınızla dikkat çekeceksiniz. İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Dostlarınızın sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Güçlü bağların pekişeceği bir hafta.

KOVA: Mantıklı davranıyorsunuz

Bu hafta, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. Tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalışın. Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Suskun ve gizemli bir havaya girecek ve düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz. Bu dönemde yanlış düşünceler içinde çevrenizi yargılarken, eleştirici olabilirsiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır. Aşk konusundaki ilginç gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız.

BALIK: Kendinize güveniyorsunuz

Bu hafta kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Kendinize daha fazla güvenmenin zamanı artık geldiğini görüyorsunuz. Çalışma evinizde yoğun bir tempo var. Çevreniz size çok şey öğretecektir. Özellikle ilişkilerinizde vericiliğinizin zararını görmeden, kendinize biraz çeki düzen vermelisiniz. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplinli yapınızla göz dolduracaksınız. Başarı size geç fakat kalıcı bir şekilde gelecektir. Sorumlu olduğunuz alanlarda çevrenize örnek olmayı başaracaksınız.