Güvenilmez insanları beden dili ele veriyor

Konuşmadan bağımsız olarak, insanlar vücutlarının ilettiği mesajı her zaman kontrol edemezler. Beden dilinin temellerini anlamak, bir kişiye zaman ve çaba harcamadan önce kırmızı bayrakları belirlemenize yardımcı olabilir. Daha da önemli olan beden dilini okurken utangaçlık ve sahtekarlığı ayırt etmektir. Unutmayın ki, sözlerimizi çoğunlukla kontrol edebiliriz, fakat o sözleri sarf ederken bedenimizin karşı tarafa verdiği sinyaller bizim elimizde değildir. Buradan yola çıkarak, karşınızdaki insanın sizinle konuşurken yalan söyleyip söylemediğini ya da güvenip güvenmeyeceğinizi tayin etmenize yarayacak ipuçlarını sizler için toparladık...

YÜZLEŞMEKTEN KAÇINIRLAR

Değişen gözler her zaman birinin yalan söylediğinin bir işareti değildir. Ancak, kişinin sürekli olarak sizden uzağa baktığını fark ederseniz, yalan söylüyor olabilir. Ancak, aşağıya bakmayı yanlara bakmayı karıştırmayın. İnsanlar bir şeyi hatırlamaya çalışırken genellikle aşağı bakarlar. Takip eden sorular sorabilir ve yalan söyleyip söylemediklerini öğrenmek için hikayelerini tersine çevirmelerini isteyebilirsiniz. Birinin gözlerini bütün gün ekrana yapıştırdığını görürseniz, bu, yüzleşmekten korktuklarını veya herhangi bir zamanda başka bir kişiden gelen metinlerin görünebileceğinden endişe duyduklarını gösterebilir. Partnerinizin veya arkadaşınızın aniden bu alışkanlığı oluşturması endişe verici olabilir. Örneğin, yemek saatlerinde sohbet etmekte zorlanıyorlarsa ve zamanlarını sürekli bildirim arayarak geçiriyorlarsa, ne yaptıklarına göz kulak olmaya çalışın ve gerekirse onlarla yüzleşin.

SIK SIK GÖZ KIRPMAK

Göz kırpmak doğaldır. Ancak, birinin çok fazla veya çok az göz kırptığı durumlara dikkat edin. Nadiren göz kırpma, kişinin olmadığı biri gibi davranmaya çalıştığını gösterir. İster sohbete sahte ilgi ister yalan söylesin, başkalarıyla sohbet ederken bu davranışa dikkat edin. Örneğin, deneyimli bir sihirbaz, bir sonraki sihir numarası hakkında doğal davranmak için normalden daha yavaş göz kırpabilir.

ELLER HAREKETLİ

Konuşmamızın yüzde 55'i sözsüzdür ve kollar ve bacaklar bunun büyük bir kısmını oluşturur. Kolları çaprazlamak, savunma veya kendini koruma anlamına gelebilirken, bacak bacak üstüne atmak birinden rahatsızlık duyduğunu gösterebilir. Aşırı genişleyen kollar gibi ince işaretler, bir kişinin daha manipülatif ve emredici görünmesini de sağlayabilir. İnsanlar genellikle farkında olmadan bu beden dilini dikkatleri kendilerinden uzaklaştırmak için kullanırlar. Sözlü iletişime gelince, kendileri hakkında konuşmaktan kaçınırlar ve her soruyu size doğru çevirmeyi başarırlar. İnsanlarla konuşurken el hareketlerini kullanmak iyidir. İnsanların kilit noktalarını vurgulamasına yardımcı olur ve diğerlerinin sohbete katılmasını sağlar. Ancak, diğer her şey gibi, el hareketleri de ölçülü yapıldığında sorun olmaz. Hatta yapılan bir araştırma, iki elini birden kullanan kişilerin yalancı olma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koydu. El hareketlerinin aşırı kullanımı, kişiyi daha az inandırıcı ve çılgına çevirir.

KONUŞURKEN SESLERİ ÇATLAR

Görüşmeler sırasında ses değişikliklerine dikkat edin. Yalancılar genellikle normal sesler arasında dürüst insanlardan daha yüksek bir perdeye geçiş yapar. Tiz bir ton veya sesin çatırtısı yalan söylediğini garanti etmese de, diğer vücut dilindeki kırmızı bayraklarla birleşen tiz bir ses, birine güvenip güvenmemeye karar vermenize yardımcı olabilir.