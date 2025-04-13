‘Karın ağrısı bedenin verdiği bir sinyal’

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, karın ağrısının nedenlerine, tanı süreçlerine ve tedavi yöntemlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Dr. Erten, karın ağrısının karmaşık bir semptom olduğunu belirterek, ağrının kaynağının doğru bir şekilde tespit edilmesinin, tedavi sürecinin en kritik adımını oluşturduğunu ifade etti.

YAYGIN NEDENLER

Karın bölgesi, birçok organı barındırdığından, ağrının farklı organlardan kaynaklanabileceğine dikkat çeken Dr. Erten, "Sindirim sistemi, ürogenital sistem, damar yapıları ve hatta psikolojik faktörler bile karın ağrısının nedeni olabilir. Bu yüzden, ağrının doğru bir şekilde değerlendirilmesi, hastaların iyileşmesi için hayati öneme sahiptir" dedi. "Gastroözofageal reflü hastalığı, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve mide ülseri gibi hastalıklar, karın ağrısına yol açan en sık görülen rahatsızlıklardır" diyen Dr. Erten, ayrıca safra kesesi organların da ağrıya neden olabileceğini vurguladı. Karın ağrısının diğer yaygın nedenleri arasında ürogenital sorunlar ve vasküler durumlar da yer almaktadır. Dr. Erten, böbrek taşlarının ve mesane enfeksiyonlarının karın ağrısına yol açabileceğini belirterek, "Böbrek taşları genellikle yan ağrısı şeklinde kendini gösterirken, pelvik enflamatuar hastalıklar ve idrar yolu enfeksiyonları karın alt kısmında şiddetli ağrılar yaratabilir" dedi. Karın ağrısının sadece fiziksel nedenlerden kaynaklanmadığını belirten Dr. Erten, psikolojik faktörlerin de önemli bir rol oynadığını ifade etti. "Stres, anksiyete ve depresyon gibi ruhsal durumlar, karın ağrısının Dr. Erten, karın ağrısının sahip- ve pankreas gibi organnın tetikleyicisi olabilir. Bu tür ağrılar, duygusal bir tepki olarak ortaya çıkabilir" diyen Dr. Erten, kişinin zihinsel sağlığının fiziksel belirtilerle yansıması halinde ağrının daha karmaşık bir hal alabileceğini belirtti. nın genellikle bir alarm sinyali olduğuna dikkat çekti: "Ağrı, bedenin kendini savunma çabasıdır. Her ağrı, bir nedeni işaret eder. Bu nedenle, karın ağrısı ciddiye alınmalı ve doğru bir tanı ve tedavi süreci başlatılmalıdır."