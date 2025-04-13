Mor farların dönüşü

Makyajda dönemsel trendler, modanın ritmini belirleyen en büyük etkenlerden biri. Son yıllarda ten makyajına odaklanan sade ve "temiz" makyaj anlayışı, yerini daha deneysel ve sanatsal dokunuşlara bırakıyor. İşte tam da bu noktada mor far devreye giriyor. Çünkü hem dramatik hem de sofistike bir görünüm sunuyor. 2000'lerin yeniden hayata dönüşünü temsil eden Y2K estetiği, sosyal medyanın favorisi haline gelmiş durumda. Düşük bel jean'ler, dumanlı göz makyajları ve bol ışıltıya yer verilen görünümlerde geçtiğimiz sezonlarda "buz mavisi" göz farları zirvedeydi.

2000'LER FURYASI

Tüm göz kapağının boyandığı bu akımla başlayan 2000'ler makyaj furyası, mor tonlarıyla devam ediyor. Özellikle kahverengi gözleri daha çekici, ela gözleri daha büyüleyici, mavi gözleri ise daha belirgin hale getirmesiyle her göz rengine hitap eden nadir tonlardan biri. Gün ışığında lavanta gibi naif, gece ışıklarında ise ametist gibi büyüleyici bir etki bırakıyor. Özetle, morun büyüsü her ışıkta farklı bir hikaye anlatıyor.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Öncelikle bir far bazı kullanarak göz kapağınızı hazırlayın. Mor gibi pigmenti yoğun renkler, bazsız kullanıldığında dağılabilir ya da çizgilere dolabilir. Daha sonra, morun hangi tonunu tercih ettiğinize göre bir dağıtma tekniği belirleyin. Dumanlı bir göz makyajı istiyorsanız, moru göz kapaklarınıza oturttuktan sonra uç kısımlarını sıcak kahverengi ya da gri bir farla harmanlayarak yumuşak bir geçiş yaratabilirsiniz. Günlük kullanım için daha hafif bir görünüm istiyorsanız, tek başına lila ya da ametist tonlarını kullanıp sadece maskara ile tamamlamak yeterli olacaktır.