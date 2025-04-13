Radikal saç kesimi ‘Jellyfish cut’

Bahar sezonuna giriş yaparken biraz daha radikal bir saç modeline merhaba demek istiyor ya da uzayan perçemlerinizle nasıl başa çıkacağınızı düşünüyorsanız, sezonun yıldızı parlayan saç modeliyle tanışın: Jellyfish cut. Bu kesim, geleneksel Japon hime kesiminden ilham alarak, üst kısımda kısa ve yuvarlak bir bob ile alt kısımda uzun ve düz katmanların birleşiminden oluşuyor. Bu benzersiz yapı, saça hem hacim hem de hareket kazandırarak dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Aslında jellyfish saç modelinin en çarpıcı yanı, taşıdığı kontrastlarda gizli. Üstte kısa, çene hizasında kesilmiş katmanlarla modern bir bob havası yaratılırken; alttaki uzun, düz saçlar ise kesime teatral bir dokunuş ekliyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

Bu kesim sayesinde saçlar adeta iki farklı karaktere bürünüyor: Yukarıda güçlü ve kontrolcü, aşağıda ise serbest ve akışkan. Kendi yorumunuza göre, bu görünüm her saç tipi ve stili için kişiselleştirilebiliyor. İster doğal dalgalı ister düz; ister pastel tonlarda ister koyu renklerde-jellyfish cut, her versiyonuyla farklı bir mod yakalıyor. Jellyfish saç kesimi, aslında 2022 yılında moda dünyasında cesur ve yenilikçi bir trend olarak ortaya çıkmıştı.

Denizanası formundan ilham alan bu saç modelini editoryel görünümlerde Nicole Kidman, moda haftalarındaysa Chiara Ferragni başarıyla temsil etmişti. Son dönemdeyse bu saç modelinin başrol oyuncuları hiç şaşırtıcı değil: Lady Gaga, Billie Eilish ve Miley Cyrus. 2025 Grammy sahnesinde Gaga, jellyfish cut'a koyu renkli saçları ve mikro kakülleriyle gotik bir karakter kazandırırken, Billie Eilish, hareketli katlarıyla kesimin punk yanını öne çıkarıyor. Miley Cyrus ise bu görünüme çene hizasında kısa katmanları ve uzun düz saçlarıyla retro rock havası katarak, kesimi hem güçlü hem nostaljik bir noktaya taşıyor.

ÖZGÜR RUHLAR

Jellyfish cut, şekillendirme konusunda da en az kesimi kadar özgürlük tanıyor. Üst katmanı hacimlendirerek klasik bir bob havası yaratabilir, alttaki uzun katmanlar içinse düz fönle ters köşe bir yorum yapabilirsiniz. Isı kullanmak istemediğiniz günlerde, sadece köpük ve elle saça şekil vererek daha doğal, dağınık bir görünüm elde edebilirsiniz. Eğer grafik bir duruş istiyorsanız ısı koruyucu ara ürün, düzleştirici ve parlak bitişli saç şekillendiricilerle saç modelindeki kontrastın altını çizebilirsiniz. Renk oyunlarına açık mısınız? Jellyfish kesim, bu konuda iyi bir takım arkadaşı. Üst ve alt katmana farklı tonlar vermek veya aralara kontrast tutamlar katmak bu görünümü bambaşka bir boyuta taşıyor. Eğer farklı ve dikkat çekici saç kesimlerinden hoşlanıyorsanız, jellyfish cut ilham panonuza mutlaka eklenmeli.