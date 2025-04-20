İzmirli modacı baharı dostları ile karşıladı

Yurtdışında İzmir'i başarıyla temsil eden, gelinlik sektörünün tanınan isimlerinden Zeynep Olgun, Pasaport'taki yeni mağazasında "Bahara Merhaba" partisi düzenledi. Yakın arkadaşları Duygu Şen ve Seda Candan'ın organizasyonuyla kokteyl eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, ritim sanatçısı Ceren Özdemir sahne aldı.

Enerjik yapısıyla herkesi coşturan Özdemir, darbuka, perküsyon ve hangdrum eşliğinde sergilediği canlı performansıyla konuklara eğlenceli bir akşam yaşattı.

Partiye, İzmir'in önde gelen tasarımcılarının yanı sıra, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ile İzmir Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanları ve üyeleri de katıldı.

14 yıldır toptan üretim sektöründe olan ve Amerika ile Avrupa'ya özel koleksiyonlar hazırlayan Olgun, normal üretimin yanı sıra 48 beden ve üzeri gelinlikleriyle özellikle Amerikalılar'ın ilgisini çekiyor.