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Haberler Pazar İzmirli modacı baharı dostları ile karşıladı

İzmirli modacı baharı dostları ile karşıladı

Başarılı tasarımcı Zeynep Olgun Pasaport’taki yeni mağazasında ‘Bahara Merhaba’ partisi düzenledi.

ERCAN AKGÜN

Giriş Tarihi: Gazete

İzmirli modacı baharı dostları ile karşıladı

Yurtdışında İzmir'i başarıyla temsil eden, gelinlik sektörünün tanınan isimlerinden Zeynep Olgun, Pasaport'taki yeni mağazasında "Bahara Merhaba" partisi düzenledi. Yakın arkadaşları Duygu Şen ve Seda Candan'ın organizasyonuyla kokteyl eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, ritim sanatçısı Ceren Özdemir sahne aldı.

İzmirli modacı baharı dostları ile karşıladı

Enerjik yapısıyla herkesi coşturan Özdemir, darbuka, perküsyon ve hangdrum eşliğinde sergilediği canlı performansıyla konuklara eğlenceli bir akşam yaşattı.

İzmirli modacı baharı dostları ile karşıladı

Partiye, İzmir'in önde gelen tasarımcılarının yanı sıra, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ile İzmir Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanları ve üyeleri de katıldı.

İzmirli modacı baharı dostları ile karşıladı

14 yıldır toptan üretim sektöründe olan ve Amerika ile Avrupa'ya özel koleksiyonlar hazırlayan Olgun, normal üretimin yanı sıra 48 beden ve üzeri gelinlikleriyle özellikle Amerikalılar'ın ilgisini çekiyor.

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