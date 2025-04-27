23 yılda binlerce kültürel miras anavatanına döndü

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı, ilgili bakanlıklar ve kurumların koordineli çalışmalarıyla, yıllar önce yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan eserler ana vatanına geri döndürülüyor. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2002- 2025 yılları arasında 13 bin 283 kültür varlığının Türkiye'ye iadesi sağlandı. Bu eserlerden 1149'u geçen yıl, 15'i bu yıl ana vatanına geri döndü. 2018-2025 yıllarında ise toplam 8 bin 968 eser ülkeye kazandırılmış oldu.

KLİNE YURTTA

Yurt dışından getirilen eserler arasında, İskoçya'dan iadesi sağlanan Altın Taç da yer alıyor. MÖ 4. yüzyıla tarihlenen ve Karya bölgesine ait olduğu düşünülen eserin, 2013'te açılan mülkiyet tespiti davasında Türkiye kökenli olduğuna dair bilimsel ve yasal deliller sayesinde Anadolu'ya ait olduğu ispatlandı. Mahkeme, 5 Aralık 2017'de eserin mülkiyetini Türkiye'ye verdi.

Altın Taç, 18 Ocak 2018'te Türkiye'ye iade edildi. ABD'den iadesi sağlanan Bowling Green Devlet Üniversitesinde bulunan mozaikler de son yıllarda getirilen eserler arasında bulunuyor. 2012'de Bowling Green Üniversitesinde bulunan ve Zeugma kökenli olduğu tespit edilen 12 parça mozaiğin 26 Kasım 2018'de Türkiye'ye iadesi sağlandı. Gaziantep'in sembolü haline gelmiş Çingene Kız mozaik panosunu oluşturan bu mozaikler, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileniyor. Son yıllarda Türkiye'ye kazandırılan pek çok kültürel eser, uluslararası işbirliği ve diplomatik çabalarla geri getirildi. İtalya'dan iade edilen Lidya Yazıtı, Manisa'daki Apollon Aksyros Tapınağı'na ait olup, pagan inançlarının dönemin toplumu üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. ABD'den geri getirilen Kybele Heykeli ise Anadolu'da bereket ve bolluğun sembolü olarak kabul ediliyor. ABD'den ise, 1979'da kaçak yollarla çıkarıldığı tespit edilen Lidya dönemine ait bronz Kline ve diğer eserler geri kazandırıldı.