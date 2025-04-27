Deprem binaları değil ruhları da sarsıyor

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, sadece fiziksel değil, psikolojik etkilerle birlikte genel izler bıraktı. Uzmanlar, deprem gibi ani ve yıkıcı felaketlere, doğrudan ya da dolaylı şekilde maruz kalan kişilerde ciddi travmatik etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

DUYGULARI KABUL ETMEK

Bu sürecin sağlıklı ilerlemesinin sağlanmasının önemine dikkat Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, "Duyguları bastırmak yerine kabul edip ifade etmek, duygusal iyileşmenin sağlanması günlük rutinlere bağlı kalmak, güvenlik ve kontrol hissini arttırırken, fiziksel aktiviteleri ve sosyaller stresin azaltılmasına katkıda bulunur" dedi. Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, depreme maruz kalma ve psikolojik iyi oluşum konularını ele aldı. Deprem, Travma Sonrası Stres Bozukluğu gibi ciddi psikolojik rahatsızlıklara neden olabildiğini söyleyen Klinik Psikolog Beyaz, "Bu kişiler kabuslar, geri dönüşler (flashback), yoğun kaygı, uyarılma ve gibi sorunlar yaşayabilir dedi. Travmaya maruz kalan veya uzaktan tanık olan kişilerde anksiyete ve belirtilerin yaşanabileceği ifade eden Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, "Özellikle travmatik içeriklere maruz kalma, anksiyeteye neden olabilir" ifadesinde bulundu.

DİRENÇLİ TOPLUM

Bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmenin iyileşmeye katkı sağladığına dikkat çeken Beyaz, "Duyguları bastırmak yerine kabul edip etmek, duygusal iyileşmenin sağlanmasını sağlar. Rutinlere bağlı kalmak, güvenlik ve kontrol hissini arttırırken, fiziksel aktiviteler ve sosyal ifadeler stresin azaltılmasına katkıda bulunur" diye konuştu.