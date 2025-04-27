Her biri duygulara tercüman: Çiçekler

Oh be nihayet gecikmeli de olsa bahar geldi... Uzunca bir bekleyişin ardından 'acaba bu yıl bahar gelmeyecek mi?' diye düşünürken doğa bir anda tüm cömertliğini sergilemeye başladı. Hatta o kadar hızlı geldi ki Ege ve Akdeniz'de yaz mevsimini hatırlatan görüntüler gözümüze çarpmaya başladı bile. Çiçeklerin doğada coştuğu ve adeta başımızı döndüren bir güzelliğe sahip olduğu çok özel günlerden geçiyoruz. İronik ancak insanoğlu henüz dünya üzerinde yokken doğa da çiçek vardı. İnsanlar bazen birbirlerine açıkça söyleyemeye cesaret edemedikleri duygularını bu güzel ve bir o kadarda nadide varlıklar üzerinden sessizce ama tüm güçleriyle haykırıyor. Ruh dünyamızı güzelleştiren çiçeklerin taşıdığı anlamları birlikte öğrenmeye ne dersiniz?

ÖZEL ANLAMLAR

İnsanoğlu, yaşadığı aşkları, ayrılıkları, özlemleri çağlar boyunca hep çiçekler üzerinden dile getirdi. Edebiyat tarihine baktığımızda bunun bir birinden güzel örneklerini görmemiz mümkün. İlginçtir, neredeyse bu imgeler tüm dünyada aynı anlamı taşıyor. Çiçeklerin türü, rengi bile özel bir duyguyu simgeliyor. Kır ve bahçede bitki olarak yetişen çiçekler, birbirinden farklı şekillerde meydana gelmektedir. Her çiçeğin yapısı, şekli, görünümü ve kokusu vardır. Bazı çiçekler kokuları ile insanları büyülerken, bazı çiçekler ise görünümleri ile kendine hayran bırakırlar. Lafı nereye getireceğimizi anladınız sanırım. Birbirinden farklı güzelliklere ve kokulara sahip olan çiçekler, anlamlarıyla da insanları etkiliyor. Her çiçek, farklı farklı anlamlar taşıyor. Aynı isimde olsa da renkleri farklı olduğu için farklı anlamları sembolize ediyor.

DUYGULARIN DİLİ

Çiçekler, genellikle insanların sevdikleri kişilere gönderdikleri şık hediyeler olarak bilinir. İnsanlar sevdiklerini mutlu etmek amacıyla çiçek alırlar gönderirler. Sevdiklerine duygularını ifade etmenin ya da ondan özür dilemenin en güçlü yoludur çiçek. Geniş yelpazede düşündüğümüzde çiçek sadece sevgi belirtmek amaçlı gönderilmemektedir. Aynı zamanda tebrik ve kutlamaların yine başrol oyuncusudur. Geçmişte, çiçek dilini açıklamaya çalışan ilk kitaplar, botanik keşiflerine ilginin arttığı, egzotik türlerin Avrupa'ya aktığı bir ortamda Paris'te ortaya çıkmıştır. Fransız edebiyatında, doğayı yücelten düzyazılar ve çiçeklerden bahseden pastoral şiirler zirve yapmıştır.

Beyaz Gül - Masumiyet

Beyaz gül masumiyeti, saflığı ve temizliği ifade etmektedir. Genellikle evlilik teklifi edecek erkekler beyaz gülleri seçmektedir.

Kırmızı Gül - Aşk

Kırmızı gül tutkulu aşkı sembolize eder. Şarap rengi gül, aşk ifade eden evrensel bir sembol haline gelmiştir.

Pembe Gül - Gönlüm Senindir

'Seni seviyorum' demenin en kestirme yoludur. "Pembe gönlüm sadece sende" diye kızların gönlünü fethetmeye çalışan erkeklerin Hızır misali yardımına koşan güldür. Zarifliği ve güzelliği karşı cinste inanılmaz bir masalsı etki yaratır.

Sarı Gül - Sıcak Sevgi

İlginçtir, Sarı güllerden 18'nci yüzyıla kadar Avrupa'nın bile haberi olmamıştır. Sıcak ve sınırsız sevgiyi temsil eder.

Mavi Gül - Gizem

Bol bol gizemi ve esrarengizliği temsil etmektedir. İmkansız görülen ve elde edilemeyeni simgeler. Malum, aşkın her zaman kazananı olmaz. Mavi gülü tercih edenler melankolik bir hayata hazır olduklarını peşinen kabul ederler.

Kırmızı Karanfil - Sevgi

Sevgiyi temsil eden kırmızı karanfil, kırmızı gül ile yarışsa da parkur dışında kalmaya mahkumdur. Baştan çıkaran kokusu, özellikle 50'li yıllarda beylerin ceketlerinin yakalarına taktıkları vazgeçilmez bir aksesuar olmuştur.

Pembe Karanfil - İçtenlik

Pembe karanfil içtenliği ve samimiyeti ifade etmektedir. Pembe çiçekler her zaman zarif ve sevimlidir. Sevgiyle ilmek ilmek örülmüş ilişkilerde en önemli unsurlardan biri de samimiyettir.

Beyaz Lale -Saflık Temizlik

Beyaz renk her zaman saflık ve temizliği temsil eder. Bu sebeple ender bulunan beyaz lale de saflığın ve temizliğin sembolüdür.

Kırmızı Lale -Seni Seviyorum

Kırmızı aşkın rengidir. Kırmızı renkte bulunan çiçekler ise isimleri ne olursa olsun aşkı anlatır. Bu aşk illa sevgiliye duyulan aşk olmayabilir. Anne, baba, arkadaşa veya çocuğunuza duyduğunuz yoğun sevginin adı da olabilir. Bu yüzden seni seviyorum demek istediğiniz kişilere hiç düşünmeden kırmızı lale alabilirsiniz.

Beyaz Orkide - Masumiyet, Zarafet

Beyaz orkide en şık ve güzel çiçekler arasındadır. Masumiyeti ve zarafeti temsil eder. Kendisine "kız isteme çiçeği" diyebiliriz. Damat adaylarının en favori çiçeğidir. Genç kızlar, hayallerinde bir gün ellerinde beyaz orkideyle kapılarını çalacak prenslerini yaşatırlar.

Haseki küpesi

Şairler bu çiçeği "Yeis ve kederin timsali" olmak üzere kabul ederler. Beş uzuvlu bir çiçektir.

Akşam sefası

Korkaklığı, mahcubiyeti, korkulu muhabbeti bildirir. "Aşıkane meselelerden kaçıyorum" manasında kullanılır.

Çan Çiçeği

Dalkavukluğu, riyakarlığı, gururu ve övünmeyi beyan eder. Çan şeklinde olduğu için bu çiçeğe bu ad verilmiştir. Minnet ve şükranı da sembolize eder.

Gelincik

Minneti, şükranı ve teselliyi anlatır. Bu çiçeği birine göndermek veya gönderilen demette bulundurmak "Asla merak etmeyiniz, müsterihim" anlamını taşır.

'ANTİDEPRESAN ETKİSİ YARATIYOR'

Psikolog Aysel Büşra Taş çiçeklerin insanların psikolojisi üzerindeki etkilerini yorumladı. Taş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bitkiler yalnızca gözümüzü şenlendirmekle kalmıyor ruhumuzu da şenlendiriyor. Bitkilere ayıracağımız az bir miktar bütçe ve kısacık bir zaman dilimiyle psikolojik sağlımız açısından birçok olumlu sonuç elde edebiliriz. Toprağa basmanın stresi azalttığı ve sinirleri yatıştırdığını hepimiz duymuşuzdur. Bazılarımız bu zorluğun balkonunda yetiştirdiği çiçeklerle ilgilenirken bir nebze olsun unutabiliyor. Toprakla uğraşmak bazılarımıza terapi gibi gelip antidepresan etkisi yaratıyor."