Zamana direnen güzellik

Antik Mısır denince güzellik deyince ilk akla gelen isim Kleopatra'dır. Efsaneye göre Kleopatra, cildini nemli ve pürüzsüz tutmak için eşek sütü banyoları yapardı. Eşek sütü, laktik asit içerdiği için cildi nazikçe peeling yaparak yenilerdi. Ayrıca Kleopatra'nın, cildini korumak için bal ve aloe vera karışımıyla yapılan maskeler kullandığı da rivayet edilir. Göz makyajında ise sürme kullanır, bu hem estetik hem de antiseptik bir koruma sağlardı.

SAF ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ

Yunan kadınları güzelliği doğayla uyum içinde yaşamakla eşdeğer görürlerdi. Zeytinyağı, Antik Yunan'da hem beslenmede hem de cilt bakımında çok önemliydi. Cildi yumuşatmak, beslemek ve güneşin zararlı etkilerinden korumak için saf zeytinyağı kullanılırdı. Ayrıca bal ve süt karışımlarıyla yüz maskeleri yapılır, deniz tuzu ile vücut peelingi uygulanırdı. Güzellik anlayışlarında simetri ve doğallık ön plandaydı. Roma İmparatorluğu döneminde güzellik hem statü hem de titizlik göstergesiydi. Romalı kadınlar yüzlerini beyazlatmak için kurşun içeren makyaj malzemeleri kullanırlardı, fakat bu sağlık açısından oldukça tehlikeliydi.

İÇSEL DENGE

Yine de bitkisel yağlar, çiçek suları ve kil maskeleriyle yapılan cilt bakımları da oldukça yaygındı. Gül suyu cildi ferahlatmak ve güzelleştirmek için sıkça tercih edilirdi. Antik Hindistan'da güzellik, sadece dış görünüm değil, içsel dengeyle ilgiliydi.

Ayurveda felsefesi doğrultusunda cilt sağlığı için zerdeçal, sandal ağacı, neem yaprağı ve gül gibi doğal içerikler kullanılırdı. Zerdeçalın antiseptik özelliği sayesinde cilt problemlerine karşı koruma sağlanırken, gül suyu tonik olarak kullanılırdı. Saç bakımında ise hindistancevizi yağı ve amla gibi doğal yağlar tercih edilirdi.

ZARAFET VE MİNİMALİZM

Antik Çin'de güzellikte inci tozu ve pirinç suyu öne çıkardı. İnciden elde edilen toz, cilt rengini açmak ve gençleştirmek için kullanılırdı. Pirinç suyu ise hem saç hem cilt bakımında doğal bir tonik görevi görürdü. Japonya'da ise özellikle kamelya yağı cilt ve saç bakımında önemli bir yer tutardı. Her iki kültürde de doğallık, zarafet ve cilt sağlığı ön plandaydı.