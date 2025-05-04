Doğadan sanata uzanan bir serüven

Aydınlı arkeolog Songül Erbay , doğadan topladığı materyalleri çeyrek asır sonra sanata dönüştürdü . İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görev yaptığı yıllarda, kazı alanlarında çeşitli doğal materyaller biriktiren Erbay, çevresinden gelen "Çalı çırpıdan sanat mı olur?" yorumlarına aldırış etmeden toplama işine sabırla devam etti. Yıllarca özel kutularda özenle sakladığı malzemeleri, geçtiğimiz yıl emekli olduktan sonra değerlendirmeye karar veren Erbay, evinde bir odayı atölyeye dönüştürerek sanat çalışmalarına başladı. Erbay, herhangi bir boyama veya kimyasal işlem kullanmadan, atık kartonları fon olarak değerlendirip taş, yaprak, dal ve ölü böcek gibi doğal materyallerle özgün tablolar hazırlıyor. Hazırladığı bazı eserlerinde antik kentlerin görsellerine de yer veren sanatçı, ilk kişisel sergisi için çalışmalarını sürdürüyor. Erbay , sanat çalışmalarında doğanın çeşitliliğine ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

'BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Doğaya olan sevgisini sanatına yansıttığını belirten Erbay, topladığı objeleri tablolarına dönüştürmekten büyük keyif aldığını ifade etti. İnsanların günlük yaşamda önemsiz gördüğü malzemeleri arkeolog gözüyle değerlendirerek sanata dönüştürdüğünü anlatan Erbay, eserlerinde doğayı, arkeolojiyi, sanatı ve geri dönüşümü bir araya getirdiğini vurguladı. Eski tablet kutuları, çöpe atılmış çerçeveler gibi nesneleri hijyenini sağladıktan sonra değerlendirdiğini ve bu malzemeleri değerli sanat parçalarına dönüştürdüğünü ifade eden Erbay, "Günlük hayatta topladığım bu kadar nesneye şaşıranlar oluyor. 'Bu çalı çırpıdan ne olacak?' diyenler de var ama eserleri gördüklerinde gerçekten hayran kalıyorlar. Bu da bana büyük mutluluk veriyor. Yaptığımın anlam kazandığını görmek çok kıymetli" diye konuştu.